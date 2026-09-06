Girne'de batan gemiden bir acı haber daha! Can kaybı 14 oldu

Girne'de batan gemide arama çalışmaları devam ederken bir acı haber daha geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Böylece can kaybı 14'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Türk Deniz Kuvvetleri Güney Deniz Saha Komutanı komutasında Girne açıklarında batan Filo Jet gemisine yönelik arama faaliyetleri sonucunda 15 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldı.

Denizden çıkarılan naaşın arama bölgesinden Girne Limanı'na gönderildiği bildirildi.

TCG Işın ve TCG Alemdar, arama kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından batan gemiden çıkarılan 6. naaşın da gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. Son bilgilerle birlikte geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14, aranan yolcu sayısı ise 14 olarak güncellendi.

BAŞBAKAN ÜSTEL: CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14'e düşmüştür. Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KKTC'deki arama kurtarma faaliyetleri, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve su altı robotları destekli olarak yaklaşık 550 metre derinlikte devam ediyor.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Üstel, batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğunu bildirmişti.