KIZ ARKADAŞI KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDE BULDU Olay yerindeki sıcak gelişmeleri ve ilk bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu geçtiğimiz saatler itibariyle. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamıyordu. Bunun üzerine de kız arkadaşı evine doğru gitti ve evinde, oturma odasında koltuğun üzerinde maalesef ki cansız bedeniyle karşılaştı ve hemen ardından da sağlık ekiplerine haber verildi. Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Edinilen bilgilere göre 1975 doğumlu oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamıyordu. Bunun üzerine kız arkadaşının evine gelmesiyle ünlü oyuncunun salondaki koltukta hareketsiz bedeni bulundu, ihbar üzerine de adrese ekipler sevk edildi " sözleriyle detayları aktardı.

51 yaşındaki sanatçının şüpheli vefatı derin üzüntü yaratırken, A Haber Muhabiri Meral Dağlılar acı olayın ve adli incelemelerin tüm ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

ALKOL KULLANIMI İDDİASI Kılıç'ın bilinen tiroit bezi rahatsızlığının bulunduğu, bunun dışında bilinen başka bir hastalığının olmadığı belirtildi. Son dönemde ise aşırı alkol tükettiği yönünde bilgi edinildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Oyuncunun ölüm nedeni Adli Tıp raporu ile netlik kazanacak.

Oyuncunun sağlık durumu ve sürece ilişkin iddiaları sıralayan A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Serhat Kılıç hakkında aslında bilinen rahatsızlıkları da vardı, özellikle tiroit beziyle alakalı bir rahatsızlığının bulunduğu iddiası mevcut. Bununla birlikte son zamanlarda ciddi miktarda alkol alımının olduğu yönünde iddialar var. Olay yeri inceleme ekipleri evinde incelemeler gerçekleştiriyor" sözleriyle son durumu paylaştı.

VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ Olay yerindeki ilk inceleme sonuçlarını duyuran A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Yapılan ilk incelemelerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi ama herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bununla ilgili de elbette ki ekipler Adli Tıp Kurumu'na doğru yola çıkmış oldular. Bununla ilgili birtakım incelemeler yapılacak, kesin ölüm nedeni nedir ayrıntılı bir şekilde paylaşılacaktır diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE SERHAT KILIÇ'IN EVİNDEN ÇIKANLAR... Öte yandan Kılıç'ın evinde alkol şişelerinin yanı sıra, yasaklı madde içeren sigaraların sarımında kullanıldığı değerlendirilen ve "çarşaf" olarak tabir edilen kağıtların bulunduğu öğrenildi.

İşte ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın evinden çıkanlar (Foto: Ahaber.com.tr)

Kılıç'ın lenf kanseri tedavisi gördüğü ve hastalığı atlatma aşamasında olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Kılıç, geçen hafta şiddetli ağrıları nedeniyle kız arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde kendisine boyun fıtığı teşhisi de konuldu.

(Foto: DHA)

KILIÇ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Oyuncu Serhat Kılıç'ın şüpheli ölümüne ilişkin evindeki incelemeler tamamlandı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından Kılıç'ın cenazesi evden çıkarılarak cenaze aracına taşındı ve Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, Salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.

ROL ARKADAŞINDAN TEPKİ

Öte yandan Kılıç'ın ölümünün ardından ortaya atılan çeşitli iddialar gündemde yer alırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun, resmi makamların açıklaması beklenmeden yapılan yorum ve paylaşımlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmî açıklama yapılacaktır."

Uzun, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekerek, olayla ilgili bilgi kirliliği oluşturulmaması gerektiğini söyleyerek: "Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmî ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor." dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Kılıç ile uzun süredir görüşemediğini belirten Şoray Uzun, açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Kılıç'ın kendisi için çok değerli bir dost olduğunu ifade eden oyuncu, yaşanan acı kaybın ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. "Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün."

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975'te Ankara'da doğdu. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle sahnelenen, Ariel Dorfman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunuydu.

OYUNCULUK DERSLERİ VERDİ

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.

KARİYERİ

2014 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında aday gösterildi.