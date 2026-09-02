18 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu! 281 şüpheli yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 281 şüpheli yakalandı. Vatandaşları 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 153'ü tutuklanırken, 128'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda vatandaşları 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 153'ü tutuklandı, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 351 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK YAPTILAR

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ile araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin kendilerini internet veya iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Operasyonlarla ilgili yürütülen soruşturma ve adli süreç devam ediyor.