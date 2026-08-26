Sahte reklamlarla suç örgütlerine kaynak oluyor: Uzmanlar uyardı: "Dolandırıcılık ve istismar suçları fonlanıyor"

Yapay zeka ile hazırlanan sahte ses, görüntü ve içeriklerin dijital platformlarda kullanılması, dolandırıcılıktan istismara kadar birçok suça zemin hazırlıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, denetim dışı dijital mecralardaki bu yapının hem güvenlik hem de medya düzeni açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, “Google ve sosyal medya üzerinden verilen bu reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık, müstehcenlik, pedofili ve istismar suçları maalesef fonlanmış oluyor” dedi.

Dijital mecralarda yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahte içerikler, yeni nesil suç yöntemlerinin aracı haline geliyor. Denetim mekanizmalarının dışındaki sosyal medya platformları üzerinden yürütülen bu faaliyetlerin finansal dolandırıcılıktan farklı suç alanlarına kadar birçok riski beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

YAPAY ZEKA İLE SUÇ ODAKLARI FONLANIYOR

Sanal dünyada suç organizasyonlarının yeni gelir kapıları oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, "Yapay zeka ile oluşturulmuş sahte sesler, görüntüler ve içerikler reklam haline getirilerek hem sanal medya mecralarına hem de arama motorlarına servis ediliyor. 'Devlet destekli yatırım garantisi' gibi asılsız vaatlerle Google ve sosyal medya üzerinden verilen bu reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık, müstehcenlik, pedofili ve istismar suçları maalesef fonlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MECRALARDA SKANDAL ÇİFTE STANDART

Televizyon ve radyo kanallarında uygulanan sıkı denetimin dijital dünyada aynı şekilde bulunmadığını vurgulayan Kırık, "Normal şartlarda bu tür içerikleri denetimli bir televizyon kanalında yayınlatma şansınız yok. Ancak dijital platformlarda durum tam tersi. Yurt dışı kaynaklı reklamlar Türkiye'ye veriliyor ve bu durum ciddi bir çifte standart oluşturuyor. Hem içerik güvenliği hem de gelir dağılımı açısından bu eşitsizlik ülkemiz için büyük bir sorundur" şeklinde konuştu.

"BU DURUM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Dijital platformların manipülasyon gücüne dikkat çeken Kırık, bu durumun milli güvenlik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kırık, "Bu ülke Gezi Parkı olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecini yaşadı. O dönemde sosyal medyadaki dezenformasyonun ve yanlış yönlendirmelerin nasıl bir silah olarak kullanıldığını hep birlikte gördük. Eğer dijital mecralar da televizyonlar gibi denetlenmezse, bu kirli fonlanma devam ettikçe yerli ve milli Türk medyası ayakta kalamayacak duruma gelecektir" dedi.