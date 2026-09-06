2,5 yaşındaki Emir kayboldu! Annesi 2 saat sonra gelen haberle sevinçten bayıldı
Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki çocukları Emir, bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan ekipler, minik Emir'i yaklaşık 2 saat sonra kaybolduğu yerden 1 kilometre ileride buldu. Çocuğuna kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkisinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2,5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocuklarının geri dönmediğini görünce endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekât, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA ve Jandarma İz Takip Köpeği sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.
ANNE-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI
Merakla bekleyen aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in bulunduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.