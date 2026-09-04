Melih Gökçek ifade verdi: "Adaletten endişem yok, kararı merakla bekliyorum"
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından kameraların karşısına geçen Gökçek, adalete olan inancının tam olduğunu belirterek geçmişten bugüne hakkında yürütülen soruşturmalara ve iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
Soruşturma sürecinde geçtiğimiz günlerde de hareketlilik yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, 31 Ağustos'ta tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ağırel, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu aktardı.
MELİH GÖKÇEK'TEN ADLİYE ÇIKIŞINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Melih Gökçek, "İfade işlemim yaklaşık 2 saat sürdü. Burada hepiniz 'Ne dediniz, ne söylediniz, ne sordular?' diye sualler soracaksınız. Peşinen şunu söyleyeyim, ben burada savcılığa ifade verdim. İfadenin gizliliği var. Dolayısıyla 'Şunu, bunu söyledim.' tarzında bir şey beklemeyin. Allah kısmet ederse savcılığın yaptığı soruşturma bitecek. Ondan sonra merak etmeyin, hepinizle televizyonda bol bol konuşacağız." ifadelerini kullandı.
"TAM 500 TANE SORUŞTURMA VE İNCELEME GEÇİRDİM"
Soruşturma süreçlerine yabancı olmadığını dile getiren Gökçek, "Hepiniz bilirsiniz, Melih Gökçek konuşmayan adam değildir. Ben size bir bilgi vereceğim, hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa vermiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Ben belediye başkanlığına ilk olarak 1994'te seçildim. 94'ten itibaren yaklaşık 9 yıl, muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsinde ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz? SHP iktidarı, DSP iktidarı. Bir sıçrasın çekirge, üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 defa sıçradım. Beni yakalayamadılar. İkinci dönem Refah Partisi iktidarı dönemi. Rakamı şu anda net veremiyorum, yanlış söylerim. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme AK Parti ve Refah Partisi iktidarında geçirdim. Verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda durur." sözleriyle geçmiş dönemlerdeki tecrübelerini aktardı.
MANSUR YAVAŞ'A ÇOK SERT TEPKİ: "YALAN SÖYLÜYORLAR!"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarına doğrudan yanıt veren Gökçek, "Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 'Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı.' deniyor. Benim hakkımda böyle bir soruşturma açılmadı. Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Toplam 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. 21'i bitti, 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Bitenlerin bir kısmı İçişleri Bakanlığı, bir kısmı savcılıklarda oldu. Bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları oldu. Hepsinde benim ifadem alındı. Mansur Yavaş 'ifade vermeye gitmedi' diyerek yalan söylüyor. En az 100 kere Mansur Yavaş'ı televizyona davet ettim, gelmedi." şeklinde konuştu.
Hukuki süreçlerin kendi lehine sonuçlandığını belirten Gökçek, "En büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Mansur Yavaş döneminde 21 soruşturmam bitti. Biten soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz etti. Danıştay'a itiraz etti. Savcılıktan gelen kararlar için bir üst mahkemeye itiraz ettiler. Danıştay ve üst mahkemelerde benim lehime onaylandı. Mansur Yavaş en az üç dört kez söyledi, 'Ben 109 soruşturma geçirdim, 101'den takipsizlik aldım.' diyor. Benim için ne diyor? 'Melih Gökçek yargılanmadı.' diyor. Doğru değil. Ben de savcılığa ve İçişleri'ne ifade verdim. Benim buralardan takipsizlik almam yasal olmuyor, kendisi alınca oluyor ama. Bu nasıl oluyor?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
"ADALETTEN ENDİŞEM YOK, KARARI MERAKLA BEKLİYORUM"
Soruşturmanın sonucunu beklediğini ve ardından ekranlarda konuşacağını belirten Melih Gökçek, "Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle endişem yok. Ben dobraları söyleyen insanım. Karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım, hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in televizyonlardan çekindiği vaki midir? Konu hakkında herhangi bilgi vermem. Başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle tartışmak istemem. Soru almıyorum. İnşallah soruşturma bitsin, televizyonlarda her türlü açıklamayı yaparım. Hepinize saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun." diyerek açıklamalarını noktaladı.