Melih Gökçek ifade verdi: "Adaletten endişem yok, kararı merakla bekliyorum"

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Melih Gökçek, "İfade işlemim yaklaşık 2 saat sürdü. Burada hepiniz 'Ne dediniz, ne söylediniz, ne sordular?' diye sualler soracaksınız. Peşinen şunu söyleyeyim, ben burada savcılığa ifade verdim. İfadenin gizliliği var. Dolayısıyla 'Şunu, bunu söyledim.' tarzında bir şey beklemeyin. Allah kısmet ederse savcılığın yaptığı soruşturma bitecek. Ondan sonra merak etmeyin, hepinizle televizyonda bol bol konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Soruşturma süreçlerine yabancı olmadığını dile getiren Gökçek, " Hepiniz bilirsiniz, Melih Gökçek konuşmayan adam değildir. Ben size bir bilgi vereceğim, hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa vermiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Ben belediye başkanlığına ilk olarak 1994'te seçildim. 94'ten itibaren yaklaşık 9 yıl, muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsinde ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz? SHP iktidarı, DSP iktidarı. Bir sıçrasın çekirge, üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 defa sıçradım. Beni yakalayamadılar. İkinci dönem Refah Partisi iktidarı dönemi. Rakamı şu anda net veremiyorum, yanlış söylerim. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme AK Parti ve Refah Partisi iktidarında geçirdim. Verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda durur." sözleriyle geçmiş dönemlerdeki tecrübelerini aktardı.

MANSUR YAVAŞ'A ÇOK SERT TEPKİ: "YALAN SÖYLÜYORLAR!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarına doğrudan yanıt veren Gökçek, "Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 'Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı.' deniyor. Benim hakkımda böyle bir soruşturma açılmadı. Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Toplam 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. 21'i bitti, 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Bitenlerin bir kısmı İçişleri Bakanlığı, bir kısmı savcılıklarda oldu. Bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları oldu. Hepsinde benim ifadem alındı. Mansur Yavaş 'ifade vermeye gitmedi' diyerek yalan söylüyor. En az 100 kere Mansur Yavaş'ı televizyona davet ettim, gelmedi." şeklinde konuştu.

Hukuki süreçlerin kendi lehine sonuçlandığını belirten Gökçek, "En büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Mansur Yavaş döneminde 21 soruşturmam bitti. Biten soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz etti. Danıştay'a itiraz etti. Savcılıktan gelen kararlar için bir üst mahkemeye itiraz ettiler. Danıştay ve üst mahkemelerde benim lehime onaylandı. Mansur Yavaş en az üç dört kez söyledi, 'Ben 109 soruşturma geçirdim, 101'den takipsizlik aldım.' diyor. Benim için ne diyor? 'Melih Gökçek yargılanmadı.' diyor. Doğru değil. Ben de savcılığa ve İçişleri'ne ifade verdim. Benim buralardan takipsizlik almam yasal olmuyor, kendisi alınca oluyor ama. Bu nasıl oluyor?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.