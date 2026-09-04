Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti'nin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tebrik etti.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilere de değinen Erdoğan, Meloni ile iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceklerine inandığını belirtti.