Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sine getirildi. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar ve çok sayıda siyasetçi ile kızın ailesi, sevenleri katıldı.

(Foto: AA)

Namazın ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti, Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah" dedi. Erdoğan, daha sonra Önen'in tabutuna omuz verdi. Önen'in cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Foto: AA)

Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer vermişti.