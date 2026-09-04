Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi ve Meclis grubu kasasının boşaltılması iddialarıyla sarsılan CHP ile partiden ayrılarak kurulan Yeni Parti arasındaki kriz büyüyor. Eski partilerinin il ve ilçe başkanlıklarını "yağmalamakla" suçlanan Yeni Parti hakkında, milyonlarca liralık demirbaşın kaçırılması, araçların kasıtlı olarak kullanılmaz hale getirilmesi ve bina sözleşmelerinin el değiştirmesi nedeniyle peş peşe suç duyurularında bulunuldu.

CHP'nin il-ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti hala bilinmiyor. Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den gasp edilerek, Yeni Parti'nin yeni il-ilçe başkanlıklarına taşındığı öne sürülüyor. Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre 81 ilde CHP'ye ait yüzlerce aracın ise şu an Yeni Parti'de siyaset yapan şahıslar tarafından akılalmaz muamelelere maruz kaldığı öğrenildi.

SUÇ DUYURULARI YAPILIYOR Bu kapsamda bazı araçların motor kapağının açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun alt takımının kasıtlı olarak işlevsiz hale getirildiği iddia edildi. Ayrıca motor kısmındaki birçok kablonun kesildiği, çoğu akünün ise kayıp olduğu bildirildi. Yurt genelindeki yüzlerce aracın Yeni Parti'ye geçiş öncesi bilinçli şekilde ağır trafik cezalarına maruz bırakıldığı, halihazırda çoğunun ise kullanılamaz vaziyette garajda bekletildiği ortaya çıktı.