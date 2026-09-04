-°C
CANLI YAYIN

Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! AK Parti'den çok sert tepki: "Bu zihniyete geçit vermeyiz"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! AK Parti'den çok sert tepki: "Bu zihniyete geçit vermeyiz"

Balıkesir'de CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı ve Yeni Partili Karesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe Pınar Yahşi’nin başörtüsünü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki yağdı. Yahşi’nin, daha önce tesettürlü akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel için sarf ettiği "Çarşafın içinden ayet paylaşan abla" sözleri büyük infial uyandırdı.

Balıkesir'de sosyal medya hesabından CHP ile ilgili olumlu bir paylaşım yapan Prof. Dr. Betül Gözel, paylaşımına yapılan yorumlara baktığında hayatının şokunu yaşadı. Yahşi, Prof. Dr. Gözel'in paylaşımının altına, "Kim olduğunu bilmesek cumhuriyetçi, laik, ilerici falan sanacaksın. Daha düne kadar çarşafın içinden ayet paylaşan abla, CHP'yi anlatıyor. Haddini bilmek lazım." şeklinde bir yorumda bulundu.

Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! AK Parti'den çok sert tepki: "Bu zihniyete geçit vermeyiz" - 1Yapılan yoruma tepki yağdı. Gözel, mesaja verdiği yanıtta, "Başörtüsünü kullanmakta zorlandığım için çıkardım ancak hâlâ ayet paylaşırım. İnançlıyım ve Allah korkum da var. Ahlaksızlıkları ve yolsuzlukları görmezden gelip bir dönem taktığım başörtüsünü görmek de ayrı bir konu." dedi.

Yeni Parti'de başörtüsü skandalı! AK Parti'den çok sert tepki: "Bu zihniyete geçit vermeyiz" - 2

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ise "Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı. Bir kadının başka bir kadını inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alması kabul edilemez." dedi.

CHP ile Yeni Parti arasında talan savaşı!CHP ile Yeni Parti arasında talan savaşı! CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDA TALAN SAVAŞI!

Önceki Haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: "3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı"
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: "3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı"
Alihan Kuriş suç örgütünün para trafiği mercek altında: 5 şirkete el konuldu, İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi
Sonraki Haber
Alihan Kuriş suç örgütünün para trafiği mercek altında: 5 şirkete el konuldu, İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın