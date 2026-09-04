İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye aleyhine içerikler paylaşarak milli güvenliği hedef alan FETÖ iltisaklı hesaplara erişim engeli getirildi.

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LİSTEDE ALMAN AJANI ERK ACARER DE VAR

Öte yandan Erk Acarer'in X hesabına, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

ALMAN AJANI OLDUĞUNU İTİRAF EMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere firari Erk Acarer, Alman ajanı olduğunu "Benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı. Ve üst düzey isteniyor" sözleriyle itiraf etmişti.

MİT DAVASINDA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

01.05.2020 tarihinde Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada firari olarak bulunan Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talep yazısında, şüpheli Erk Acarer'in, 7 Nisan 2017'de yurt dışına çıktığı ve bir daha ülkeye gelmediği, hakkında birçok yakalama kararı olduğu ve Almanya'da bulunduğu ifade edildi.

Acarer'in, MİT mensuplarının görev ve konumunu deşifre ederek ailesinin can güvenliği ile MİT Başkanlığındaki görevi boyunca yürüttüğü faaliyetleri ve birlikte görev aldığı diğer MİT mensuplarının ve ailelerinin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü aktarılan yazıda, şüphelinin, firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı vurgulandı.