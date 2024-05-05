Firari Erk Acarer’den casusluk itirafı! "Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor"

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler casusluğunu itiraf eden Acarer'in açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

Kurtuluş Tayiz: Erk Acarer MİT'in Libya'da çalışanlarının kimliğini deşifre eden ve bu konuda hakkında yakalama kararı olan ayrıca solcu kimlikli birisi. Yakalanmamak için Almanya'ya kaçtı.

Acarer'in yaptığı yayında sarhoş olduğu da dikkat çekerken yaptığı açıklamada da "benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor" dedi.