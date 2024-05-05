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Firari Erk Acarer’den casusluk itirafı! "Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Firari Erk Acarer’den casusluk itirafı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik’i yayına alıp, 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular sormaya çalışan firari Erk Acarer’den sarhoş katıldığı yayında ajanlık itirafı geldi. Acarer, yaptığı sarhoşken yayında “benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor” dedi. Almanya’ya 2007 yılında giden ve bir daha dönmeyen Acarer’in, Lidya’da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa etmesi başta olmak üzere FETÖ’nün firarisi Candan Dündar ile sosyal medya üzerinden yayınları yaparken organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sözcülüğünü yanında ve “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi. A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler casusluğunu itiraf eden Acarer'in açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında örgütün 2 numarası olarak gözaltına alınan Serdar Sertçelik tutuksuz yargılanmak üzere elektronik kelepçeyle serbest bırakılmıştı. Sertçelik, elektronik kelepçeyle adli kontrol altındayken Ece Ronay ile gittiği restoranda tabancayla vurulmuştu. Yaralanan Sertçelik tekrar gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra da yasa dışı yollardan yurtdışına firar etti. Halen aranan Sertçelik kendisi gibi firari olarak aranan sözde gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyadaki yayınına katıldı.

ALMANYAYA ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Erk Acarer her zaman yaptığı gibi Serdar Sertçelik'e de 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular yöneltti. Özellikle Ak Partili siyasetçiler hakkında Sertçelik'ten bilgiler almaya çalıştı ancak beceremedi. Soruşturma dosyasıyla ilgili gizli tanığın ifadesinden örgüt üyelerinin whatsapp yazışmalarına kadar bütün dosyanın elinde olduğunu da yayında söyleyen Acarer'in bunlara nasıl ulaştığı da merak uyandırdı. Yurtdışından sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten ve birçok kez Türkiye'den kendisine halen bilgi akışı devam ettiği gündeme gelen Acarer, ajanlığını kendisini itiraf etti.

"HABER YAPMAMI ÖZELLİKLE İSTİYORLAR"

Erk Acarer yaptığı yayında, "benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor" dedi. Acarer, konuşmasıyla Almanya'ya çalıştığını açıkça itiraf etmiş oldu. Sosyal medyada paylaşılan Acarer'in konuşma videosuna "Firari Erk Acarer, sarhoşken konuşunca baklayı ağzından kaçırmış..." "Ajanlık itirafı gibi olmuş" "Bu kadar arsızını da görmemiştik gerçekten..." yorumları yapıldı.

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler casusluğunu itiraf eden Acarer'in açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

Kurtuluş Tayiz: Erk Acarer MİT'in Libya'da çalışanlarının kimliğini deşifre eden ve bu konuda hakkında yakalama kararı olan ayrıca solcu kimlikli birisi. Yakalanmamak için Almanya'ya kaçtı.

Acarer'in yaptığı yayında sarhoş olduğu da dikkat çekerken yaptığı açıklamada da "benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor" dedi.

Abdurrahman Şimşek: İstanbul Başsavcılığı veya kim ilgileniyorsa bu adamın yabancı devlet namına çalışmaktan casusluk yapmaktan yakalama kararı çıkarması lazım. Büyük ihtimalle anayasayı koruma teşkilatı da bu işin içerisinde. Sinan Ateş cinayetinde de devlet bu işin üzerine gitmiyormuş gibi algı yarattı ve ülkücüleri MHP ve İYİ Parti'den ikiye böldü. Sedat Peker'in sözcüsü gibiydi zaten. Türkiye'de ne kadar entrikalı haber varsa kendisi bunların içerisindeydi.

Erk Acarer istediği şey ile Cevheri Güven'in söylediği şeyler hep parelel. dolayısıyla FETÖ'ye de hizmet ediyor. Alman istihbaratının ne kadar özel istediği iş varsa bunları sürekli gündemde tutuyor. Alkol kullanmadığını söylüyor ama kendisi Berlin'de karşımıza çıktı ve sabah akiam içiyordu Can Dündar ile beraber.

Kurtuluş Tayiz: Kendi ifadelerinin nereye gittiğin, bilmeyen birisi zaten konuştuğu zamanda da bunu anlayabiliyorsunuz. Hatta bundan kaynaklı da acaba bir madde mi kullanıyor ya da sarhoş mu değerlendirmesi de yapılıyor.

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