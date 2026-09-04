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FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı - 1

Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları belirlenen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.

FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı - 2

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR'DE 10 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari olduğu dönemde kendisine maddi destek sağladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli belirlendi.

FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı - 3

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı - 4

ŞÜPHELİLER MUĞLA'YA GETİRİLECEK

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya getirileceği belirtildi.

FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı - 5

BURKAY KARATEPE AĞUSTOSTA TUTUKLANDI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandı.

FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı - 6

İşlemlerinin ardından Muğla'ya götürülen Karatepe, 5 Ağustos'ta tutuklandı.

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