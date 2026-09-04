Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.

Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları belirlenen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR'DE 10 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari olduğu dönemde kendisine maddi destek sağladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli belirlendi.