FETÖ’nün suikast timindeki Burkay Karatepe’ye maddi destek iddiası: İstanbul ve Eskişehir’de 10 şüpheli yakalandı
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları belirlenen 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.
İSTANBUL VE ESKİŞEHİR'DE 10 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari olduğu dönemde kendisine maddi destek sağladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli belirlendi.