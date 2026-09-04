Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerini güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

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Bu kapsamda Eceabat ilçesinin Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkarılarak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağlandığını belirten Gürlek, alınan kararın vatandaşlar ve yargı teşkilatı için hayırlı olmasını diledi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağladık. Alınan bu kararın vatandaşlarımız ve yargı teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum."