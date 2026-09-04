Denizolgun'un şüpheli ölümünde kritik çelişki: “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” diyen doktor Nurettin Demirkol tutuklandı





İFADESİYLE 155 KAYDI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ MERCEK ALTINDA



Soruşturma kapsamında ifade veren Demirkol'un, yıllar önce acil ihbarda bulunan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmesine karşın, resmi 155 ihbar çözüm tutanağında iki ayrı telefon görüşmesinde de kendisini ismiyle tanıttığı görüldü.

Demirkol'un ayrıca ölümün nedeninin belli olmadığını söylemesi, savcının olayla ilgilenmesi gerektiğini belirtmesi ve ölümü iki kez "şüpheli, beklenmedik ani ölüm" şeklinde tanımlaması soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılar arasına girdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş soruşturmanın seyrine dair, "Özellikle Başsavcılıkça yapılan yazılı açıklamada ve bilgilendirmede şunu söyleyeyim; eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı." sözleriyle aktardı.

DOSYA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNDA

Şüphelinin daha önceki durumuna ve sonraki sürece değinen Mehmet Karataş, "Daha önce de tanık sıfatıyla aslında Nurettin Demirkol ifade vermişti. Yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda dosya savcılığa çıkarılmış olacak." açıklamasında bulundu.