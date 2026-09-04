İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi
Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul’da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galataport İstanbul’dan 2026-2027 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi hâline gelen İstanbul, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. Şirketler, İstanbul'u yalnızca bir uğrak noktası olarak değil, seferlerin başlayıp sona erdiği ana liman olarak da konumlandırıyor.
MSC Cruises ile başlayan düzenli kış seferlerine AROYA Cruises'ın da katılmasıyla Galataport İstanbul'da kruvaziyer trafiğinin yıl boyunca sürmesi bekleniyor. 2026-2027 kış sezonunda 51 sefer gerçekleştirilmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
Yeni ana liman programları, Türkiye limanlarındaki kruvaziyer hareketliliğinin 2026'nın ilk yedi ayında 1 milyon 70 bin 481'e ulaştığı bir dönemde hayata geçiriliyor. İstanbul, aynı dönemde 128 bin 908 ana liman yolcusuyla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.
İSTANBUL, AKDENİZ'DE ANA LİMAN MERKEZİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye'nin kruvaziyer turizminde son yıllarda yakaladığı ivme, uluslararası şirketlerin rota planlamalarına da yansıyor. Güçlü hava yolu bağlantıları, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile Galataport İstanbul'un sunduğu altyapı, kenti Akdeniz çanağındaki önemli ana liman merkezlerinden biri hâline getiriyor.
Bu alandaki dikkat çeken gelişmelerden biri AROYA Cruises'dan geldi. Şirket, 10 Ekim 2026 ile 24 Nisan 2027 tarihleri arasında İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni program kapsamında Galataport İstanbul çıkışlı seferler gerçekleştirecek.
Programda Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'in önemli destinasyonları bulunuyor. AROYA Cruises'ın İstanbul tercihi, kruvaziyer hareketliliğinin yaz sezonunun dışına taşınması açısından yeni bir adım niteliği taşıyor.
İSTANBUL'DA KRUVAZİYER SEZONU 12 AYA YAYILIYOR
Galataport İstanbul'daki düzenli kış seferleri Kasım 2024'te MSC Cruises ile başladı. Kasım 2024-Nisan 2025 döneminde 25 seferde 55 bin, Kasım 2025-Nisan 2026 döneminde ise 21 seferde 52 bin yolcu ağırlandı.
AROYA Cruises'ın da programa katılmasıyla Kasım 2026-Nisan 2027 döneminde Galataport İstanbul'da 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
AROYA Cruises'ın bu toplam içindeki payının 26 sefer ve 78 bin yolcuya ulaşması bekleniyor. Böylece geçen yıla göre kış dönemindeki sefer sayısında yüzde 143, yolcu sayısında ise yüzde 188 artış öngörülüyor.
Bu rakamlar, İstanbul'un klasik yaz sezonunun dışına çıkarak yılın 12 ayında kruvaziyer gemilerine ana liman hizmeti verebilen bir destinasyona dönüşmesi açısından önem taşıyor.
TÜRKİYE LİMANLARINA 76 EK SEFER KATKISI
AROYA Cruises'ın İstanbul için planladığı programın Türkiye'nin diğer limanlarına da doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.
İstanbul başlangıçlı programdaki ilave uğraklarla birlikte şirketin Türkiye kruvaziyer sektörüne katkısının 76 ek sefere ulaşacağı belirtiliyor.