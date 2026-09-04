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İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi

Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul’da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galataport İstanbul’dan 2026-2027 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.

Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi hâline gelen İstanbul, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. Şirketler, İstanbul'u yalnızca bir uğrak noktası olarak değil, seferlerin başlayıp sona erdiği ana liman olarak da konumlandırıyor.

MSC Cruises ile başlayan düzenli kış seferlerine AROYA Cruises'ın da katılmasıyla Galataport İstanbul'da kruvaziyer trafiğinin yıl boyunca sürmesi bekleniyor. 2026-2027 kış sezonunda 51 sefer gerçekleştirilmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.

Yeni ana liman programları, Türkiye limanlarındaki kruvaziyer hareketliliğinin 2026'nın ilk yedi ayında 1 milyon 70 bin 481'e ulaştığı bir dönemde hayata geçiriliyor. İstanbul, aynı dönemde 128 bin 908 ana liman yolcusuyla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi - 1

İSTANBUL, AKDENİZ'DE ANA LİMAN MERKEZİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde son yıllarda yakaladığı ivme, uluslararası şirketlerin rota planlamalarına da yansıyor. Güçlü hava yolu bağlantıları, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile Galataport İstanbul'un sunduğu altyapı, kenti Akdeniz çanağındaki önemli ana liman merkezlerinden biri hâline getiriyor.

Bu alandaki dikkat çeken gelişmelerden biri AROYA Cruises'dan geldi. Şirket, 10 Ekim 2026 ile 24 Nisan 2027 tarihleri arasında İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni program kapsamında Galataport İstanbul çıkışlı seferler gerçekleştirecek.

Programda Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'in önemli destinasyonları bulunuyor. AROYA Cruises'ın İstanbul tercihi, kruvaziyer hareketliliğinin yaz sezonunun dışına taşınması açısından yeni bir adım niteliği taşıyor.

İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi - 2

İSTANBUL'DA KRUVAZİYER SEZONU 12 AYA YAYILIYOR

Galataport İstanbul'daki düzenli kış seferleri Kasım 2024'te MSC Cruises ile başladı. Kasım 2024-Nisan 2025 döneminde 25 seferde 55 bin, Kasım 2025-Nisan 2026 döneminde ise 21 seferde 52 bin yolcu ağırlandı.

AROYA Cruises'ın da programa katılmasıyla Kasım 2026-Nisan 2027 döneminde Galataport İstanbul'da 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.

AROYA Cruises'ın bu toplam içindeki payının 26 sefer ve 78 bin yolcuya ulaşması bekleniyor. Böylece geçen yıla göre kış dönemindeki sefer sayısında yüzde 143, yolcu sayısında ise yüzde 188 artış öngörülüyor.

Bu rakamlar, İstanbul'un klasik yaz sezonunun dışına çıkarak yılın 12 ayında kruvaziyer gemilerine ana liman hizmeti verebilen bir destinasyona dönüşmesi açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE LİMANLARINA 76 EK SEFER KATKISI

AROYA Cruises'ın İstanbul için planladığı programın Türkiye'nin diğer limanlarına da doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul başlangıçlı programdaki ilave uğraklarla birlikte şirketin Türkiye kruvaziyer sektörüne katkısının 76 ek sefere ulaşacağı belirtiliyor.

İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi - 3

KRUVAZİYER YOLCU HAREKETLİLİĞİ 1 MİLYONU AŞTI

Türkiye limanlarındaki kruvaziyer yolcu hareketliliği 2026'nın ilk yedi ayında 1 milyon 70 bin 481'e ulaştı. Aynı dönemde Türk limanlarına 656 kruvaziyer tipi yolcu gemisi uğradı.

Yılın başında daha sınırlı olan trafik, turizm sezonuyla birlikte hız kazandı. Ocak ayında 28 bin 625 olan kruvaziyer yolcu hareketliliği, temmuz ayında 314 bin 26'ya yükseldi.

Toplam yolcu hareketliliğinin 192 bin 461'ini ana liman yolcuları, 878 bin 20'sini ise transit yolcular oluşturdu.

ANA LİMAN YOLCUSUNDA İSTANBUL ZİRVEDE

İstanbul, 2026'nın ilk yedi ayında 128 bin 908 ana liman yolcusuyla Türkiye'de ilk sıraya yerleşti. İstanbul'u 28 bin 177 yolcuyla Kuşadası, 20 bin 844 yolcuyla Çeşme izledi.

Ana liman ve transit yolcuların tamamını kapsayan toplam hareketlilikte ise Kuşadası ilk sırada yer aldı. Kuşadası Liman Başkanlığına bağlı limanlara yedi ayda 274 kruvaziyer gemisi uğrarken 480 bin 983 yolcu hareketliliği gerçekleşti.

İstanbul Liman Başkanlığına bağlı limanlar, 119 gemi ve 265 bin 369 yolcuyla Kuşadası'nı takip etti.

İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi - 4

KRUVAZİYER TRAFİĞİ TÜRKİYE KIYILARINA YAYILDI

Kruvaziyer turizmindeki hareketlilik İstanbul ve Kuşadası ile sınırlı kalmadı. İlk yedi ayda Marmaris'te 28 gemi ve 78 bin 319 yolcu, Bodrum'da 59 gemi ve 68 bin 633 yolcu, İzmir'de 35 gemi ve 66 bin 398 yolcu hareketliliği kaydedildi.

Çeşme'de ise 39 kruvaziyer gemisiyle 22 bin 866 yolcu hareketliliğine ulaşıldı. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarına yayılan trafik, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde çok merkezli bir destinasyon yapısına kavuştuğunu gösterdi.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'yi uluslararası alanda güçlü bir kruvaziyer merkezi hâline getirmek amacıyla GoTürkiye platformu üzerinden hedefli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor.

Çalışmalarla Türkiye'deki kruvaziyer destinasyonlarının uluslararası görünürlüğünün artırılması ve ülkenin küresel kruvaziyer turizmindeki rekabet gücünün daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul kruvaziyer turizminin yeni merkezi: Galataport’ta kış sezonu için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedefi - 5

RAKAMLARLA İSTANBUL VE TÜRKİYE'NİN KRUVAZİYER TRAFİĞİ

2026'nın ilk yedi ayındaki toplam yolcu hareketliliği 1 milyon 70 bin 481
Türkiye limanlarına uğrayan kruvaziyer gemisi 656
Ana liman yolcusu 192 bin 461
Transit yolcu 878 bin 20
İstanbul'daki ana liman yolcusu 128 bin 908
Galataport'un 2026-2027 kış sezonu hedefi 51 sefer, 150 bin yolcu
AROYA Cruises'ın beklenen payı 26 sefer, 78 bin yolcu
Sefer sayısındaki beklenen artış Yüzde 143
Yolcu sayısındaki beklenen artış Yüzde 188
Türkiye limanlarına beklenen ilave katkı 76 ek sefer

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