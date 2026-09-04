Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi hâline gelen İstanbul, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. Şirketler, İstanbul'u yalnızca bir uğrak noktası olarak değil, seferlerin başlayıp sona erdiği ana liman olarak da konumlandırıyor.

MSC Cruises ile başlayan düzenli kış seferlerine AROYA Cruises'ın da katılmasıyla Galataport İstanbul'da kruvaziyer trafiğinin yıl boyunca sürmesi bekleniyor. 2026-2027 kış sezonunda 51 sefer gerçekleştirilmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.

Yeni ana liman programları, Türkiye limanlarındaki kruvaziyer hareketliliğinin 2026'nın ilk yedi ayında 1 milyon 70 bin 481'e ulaştığı bir dönemde hayata geçiriliyor. İstanbul, aynı dönemde 128 bin 908 ana liman yolcusuyla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.