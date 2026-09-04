Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri’de yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. Antalya’da 10, Kayseri’de ise 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gürlek, “Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz” dedi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Gürlek, Antalya ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı.

ANTALYA'DA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheli hedef alındı.

Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ'DE 32 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında işlem yapılan 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

"HİÇBİR YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek, operasyonları başarıyla yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet müdürlüklerine ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, gençleri suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.