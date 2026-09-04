Başkan Erdoğan Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

"Rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim makamını ali eylesin. Biz aileyi zaten tanıyor biliyoruz. Allah rahmet eylesin."

Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer vermişti.