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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sivas Kongresi mesajı: Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sivas Kongresi mesajı: Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Milletimiz, 107 yıl önce bir kere daha aziz vatanımızda hür ve bağımsız yaşayacağımızı dünyaya ilan etmiştir. Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Kongresi ile milletimiz, 107 yıl önce bir kere daha aziz vatanımızda hür ve bağımsız yaşayacağımızı dünyaya ilan etmiştir. Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz. Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz."

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