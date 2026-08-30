AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini sert bir dille eleştirdi. Çelik, Netanyahu yönetimini "soykırım örgütü" ve "yalan makinesi" olarak nitelendirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yapıya karşı en güçlü duruşu sergilediğini vurguladı.

Açıklamasında Netanyahu ve ekibinin insanlığa karşı suç işlediğini belirten Ömer Çelik, bu yapının sistematik olarak dezenformasyon ürettiğini ifade etti. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ DURUŞU HEDEF ALINIYOR"

Çelik, Netanyahu ve çevresindeki şebekenin sürekli yalanlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasının nedenini, Erdoğan'ın insanlık adına sergilediği kararlı duruşa bağladı. Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır."

"SÖYLEDİKLERİ SADECE TERÖR PROPAGANDASI"

Netanyahu ve ekibinin açıklamalarının hiçbir geçerliliği olmadığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü, yapılan söylemleri "terör propagandası" olarak tanımladı:

"Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİ İNSANLIĞIN VİCDANINDA YANKILANMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel vicdanın temsilcisi olduğunu belirten Çelik, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"İnsanlık ittifakının en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir."