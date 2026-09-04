Şırnak’ta görevi başında şehit olan polis Melih Kaygusuz’un ailesine Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz’un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLDU
Polis memuru Melih Kaygusuz, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit oldu.
Acı haberin ardından Erdoğan, Kaygusuz'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.