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Şırnak’ta görevi başında şehit olan polis Melih Kaygusuz’un ailesine Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şırnak’ta görevi başında şehit olan polis Melih Kaygusuz’un ailesine Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz’un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLDU

Polis memuru Melih Kaygusuz, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit oldu.

Acı haberin ardından Erdoğan, Kaygusuz'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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