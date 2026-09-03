-°C
CANLI YAYIN

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı! Ekiplerden büyük seferberlik

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı! Ekiplerden büyük seferberlik

Tuzla’nın Orhanlı Mahallesi’ndeki Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan lojistik depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bitişikteki kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçrayan yangına 10 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Depodaki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.

Tuzla'da bulunan bir lojistik depoda sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çevredeki bazı iş yerleri ile ağaçlık alana sıçradığı bildirildi.

Yangın, Orhanlı Mahallesi'ndeki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangının etkisiyle siyah dumanlar gökyüzünü sardı.

İSTANBUL TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

10 İLÇEDEN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı! Ekiplerden büyük seferberlik - 1

ALEVLER KERESTE DEPOSU VE AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Lojistik depoda başlayan yangın, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçradı.

Ekiplerin farklı noktalara yayılan alevleri söndürmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı! Ekiplerden büyük seferberlik - 2

KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın sırasında küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Önceki Haber
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan dev projede tarihi eşik: En zorlu tünel tamam! Yıllık 2 milyar lira tasarruf
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan dev projede tarihi eşik: En zorlu tünel tamam! Yıllık 2 milyar lira tasarruf
Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
Sonraki Haber
Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın