Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı! Ekiplerden büyük seferberlik
Tuzla’nın Orhanlı Mahallesi’ndeki Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan lojistik depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bitişikteki kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçrayan yangına 10 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Depodaki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyuldu.
Tuzla'da bulunan bir lojistik depoda sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çevredeki bazı iş yerleri ile ağaçlık alana sıçradığı bildirildi.
Yangın, Orhanlı Mahallesi'ndeki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangının etkisiyle siyah dumanlar gökyüzünü sardı.
10 İLÇEDEN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
ALEVLER KERESTE DEPOSU VE AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI
Lojistik depoda başlayan yangın, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçradı.
Ekiplerin farklı noktalara yayılan alevleri söndürmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın sırasında küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.