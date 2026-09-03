Tuzla'da bulunan bir lojistik depoda sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çevredeki bazı iş yerleri ile ağaçlık alana sıçradığı bildirildi.

Yangın, Orhanlı Mahallesi'ndeki Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangının etkisiyle siyah dumanlar gökyüzünü sardı.

10 İLÇEDEN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.