Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
Ahmet Davutoğlu hakkında, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında olduğu bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Davutoğlu'nun bir köy kahvesinde yaptığı konuşmaya ait görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
Söz konusu görüntülerde Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği değerlendiriliyor.
TCK 299/1 KAPSAMINDA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."