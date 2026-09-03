Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Davutoğlu'nun bir köy kahvesinde yaptığı konuşmaya ait görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

TCK 299/1 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: