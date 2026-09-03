Karadeniz’i İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak 49 kilometrelik Tokat-Niksar bölünmüş yol projesinin 42 kilometresi tamamlanarak trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen bin 440 metre uzunluğundaki çift tüp tünelde çalışmalar tamamlandı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, yolun 2027 yılında hizmete açılacağını ve yıllık yaklaşık 2 milyar lira tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi tamamlanarak trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen bin 440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Dar ve virajlı yapısı nedeniyle kazaların sık yaşandığı Tokat-Niksar güzergahını daha güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan bölünmüş yol projesinde sona yaklaşıldı. Toplam 49 kilometre olarak planlanan yolun 42 kilometrelik kısmı tamamlanırken, kalan 7 kilometrelik bölümde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Projenin tamamlanan ve yapımı devam eden bölümleri havadan görüntülendi.

KARADENİZ İLE AKDENİZ ARASINDAKİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK Proje, Karadeniz'den İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Yolun tamamlanmasıyla güzergah üzerindeki mesafenin de kısalması bekleniyor. Güzergahın heyelan riski taşıyan en zorlu bölümünde inşa edilen çift tüp tünelin uzunluğunun bin 440 metre olduğu belirtildi. Tüneldeki inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin önemli aşamalarından biri daha geride bırakıldı.

YILLIK YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, projede gelinen son durum hakkında bilgi verdi. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan büyük bir yatırımın tamamlanmasına yaklaşıldığını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı: "Çift tüp, bin 440 metre olan tünelimizin inşaatı tamamlandı. Yol inşaatımızın yüzde 90'ı bitti. 49 kilometre uzunluğundaki yolun 42 kilometresi tamamlandı. Yolumuzu 2027 yılında hizmete açacağız. Bugüne kadar 12 milyar lira harcama yapıldı, projenin bitişi ile toplam 16 milyarlık bir yatırım tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Yolumuz açıldığı zaman hem zamandan hem de akaryakıttan yıllık 2 milyar liraya yakın tasarruf sağlayacağız. Güzergahın en zor kısmı bitti. Bu bölge heyelan alanı olduğu için riski bertaraf etmek amacıyla çift tüp tünel inşa edildi."