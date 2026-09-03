Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Alevler söndürüldü
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kimyasal maddeler ve oto yedek parçalarının bulunduğu depodan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken alevler söndürüldü. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan gelişmeleri yerinden aktardı.
Yangının başladığı ilk anlardan itibaren bölgedeki durumu takip eden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıktığı bilgisiyle kamuoyuna yansıdı ancak olay yerine geldiğimizde yetkililer, buranın aslında bir depo olduğunu ifade ettiler. İçerisinde bazı kimyasal maddelerin ve oto yedek parçalarının bulunduğu depo, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Saatte 40-50 kilometre hızla esen rüzgâr, yangının çok geniş bir alana yayılmasına neden oldu." sözleriyle yangının boyutunu gözler önüne serdi.
YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TAHLİYE KARARI
Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine alınan önlemlere değinen Mercan, "Yangın bölgesinin çevresinde sadece fabrikalar ve depolar yok, aynı zamanda yerleşim yerleri de bulunuyor. Bu kapsamda yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çevredeki binalarda bulunan kişileri tahliye ettiler. Ancak şu an itibarıyla yangının büyük oranda dizginlenmesiyle bu tehlikenin yavaş yavaş ortadan kalktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
EKİPLER DÖRT BİR YANDAN MÜDAHALE ETTİ
Yangının kontrol altına alınma sürecindeki hummalı çalışmayı aktaran Mustafa Kadir Mercan, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden gelen su tankerleri de itfaiyeyle koordineli bir şekilde çalıştı. Yangına ilk etapta kuzey ve güney cephelerinden müdahale edildi. İçerideki kimyasalların ve plastik parçaların yanması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelse de şu an itibarıyla o patlamaların kesildiğini görüyoruz. Ayrıca iş makineleriyle kuru otların bulunduğu alanlara yangının sıçramaması için geniş bir hat oluşturuldu." dedi.
CAN KAYBI VE YARALANMA DURUMU
Son durum hakkında güncel bilgileri paylaşan muhabir, "Şu an itibarıyla yangının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Gökyüzüne yükselen beyaz dumanlar da soğutma çalışmalarının başladığının bir göstergesi. İçeride herhangi bir vatandaşın olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor ancak şu ana kadar edinilen bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması en büyük tesellimiz oldu." sözleriyle durumu özetledi.
Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.