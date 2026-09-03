Yangının başladığı ilk anlardan itibaren bölgedeki durumu takip eden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıktığı bilgisiyle kamuoyuna yansıdı ancak olay yerine geldiğimizde yetkililer, buranın aslında bir depo olduğunu ifade ettiler. İçerisinde bazı kimyasal maddelerin ve oto yedek parçalarının bulunduğu depo, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Saatte 40-50 kilometre hızla esen rüzgâr, yangının çok geniş bir alana yayılmasına neden oldu." sözleriyle yangının boyutunu gözler önüne serdi.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine alınan önlemlere değinen Mercan, "Yangın bölgesinin çevresinde sadece fabrikalar ve depolar yok, aynı zamanda yerleşim yerleri de bulunuyor. Bu kapsamda yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çevredeki binalarda bulunan kişileri tahliye ettiler. Ancak şu an itibarıyla yangının büyük oranda dizginlenmesiyle bu tehlikenin yavaş yavaş ortadan kalktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.