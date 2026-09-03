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Silivri açıklarındaki Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin bilirkişi raporu! Dümen deneyimsiz üçüncü kaptanda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri açıklarındaki Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin bilirkişi raporu! Dümen deneyimsiz üçüncü kaptanda

Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporunda çarpıcı ihmaller ortaya çıktı. Alsu gemisinde kaza sırasında köprü üstünde, gemiye yalnızca bir gün önce katılan ve ilk vardiyasını tutan tecrübesiz üçüncü kaptanın bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu belirlendi. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de radar sistemindeki sorun nedeniyle Alsu tarafından ancak 1,8 mil kala tespit edildiği kaydedildi. Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, A Haber canlı yayınında facianın nasıl "geliyorum" dediğini ve köprü üstündeki skandal zafiyetleri tek tek deşifre etti.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı.

İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı.

Tuğberk İmamoğlu gemisi (ahaber.com.tr) Tuğberk İmamoğlu gemisi (ahaber.com.tr)

KAZANIN NEDENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından başlatılan incelemelerde Alsu isimli gemideki skandallar bilirkişi raporuna yansıdı.

SİLİVRİ'DEKİ GEMİ FACİASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

"DÜMENDE SADECE BİR GÜN ÖNCE GEMİYE KATILAN DENEYİMSİZ ÜÇÜNCÜ KAPTAN VARDI"

Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bilirkişi ön raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda Alsu'nun köprü üstünde olay sırasında yalnızca gemiye bir gün önce katılan ve ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz üçüncü kaptanın bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ndeki facianın ardından kazanın nedenlerini ortaya çıkarmak için bilirkişi incelemesi başlatıldı. (AA)Marmara Denizi’ndeki facianın ardından kazanın nedenlerini ortaya çıkarmak için bilirkişi incelemesi başlatıldı. (AA)

BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNDE DE KUSUR VAR

Kazaya karışan diğer gemi olan Tuğberk İmamoğlu'ndaki teknik eksiklikler de raporda geniş yer buldu. Muhabir Mercan, "Bilirkişi heyeti, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS sisteminin kapalı, arızalı veya dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması nedeniyle Alsu tarafından ancak 1,8 mil kala radar ekosu olarak tespit edildiğini kaydetti" sözleriyle teknik zafiyeti vurguladı.

ANİ MANEVRA FACİAYI GETİRDİ

Kazanın son anlarında yaşananlar, ihmalin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mustafa Kadir Mercan, "Telsizde iskeleye kaçınma yönündeki mutabakat sağlanmasına rağmen, geminin son 0,5 milde aniden sancağa dönerek Alsu'nun pruva hattını kestiği değerlendirildi. Kazanın esas nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olarak gösterildi" dedi.

Bilirkişi ön raporunda her iki gemide de ciddi ihmaller ve eksiklikler bulunduğu belirtildi. (AA)Bilirkişi ön raporunda her iki gemide de ciddi ihmaller ve eksiklikler bulunduğu belirtildi. (AA)

FACİANIN ASIL NEDENİ KÖPRÜ ÜSTÜ ZAFİYETİ

Raporun sonuç kısmında her iki tarafın da kusurlu olduğu ancak Alsu gemisindeki disiplinsizliğin kazanın boyutunu artırdığı belirtildi. Mercan rapor detaylarını, "Tuğberk İmamoğlu manevrasının çatışmayı başlatan aktif tetikleyici olduğu, ancak olayın faciaya dönüşmesinin arkasındaki asıl kök nedenin Alsu'daki köprü üstü zafiyeti olduğu belirtildi. Her iki gemideki personelin sorumlu olduğu, ancak asıl sorumluluğun Alsu'nun köprü üstü zafiyetinde bulunduğu ön raporda yer aldı" sözleriyle aktardı.

Tuğberk İmamoğlu gemisi nasıl battı?Tuğberk İmamoğlu gemisi nasıl battı? TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ NASIL BATTI?

Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, A Haber canlı yayınında facianın nasıl "geliyorum" dediğini ve köprü üstündeki skandal zafiyetleri tek tek deşifre etti.

GEMİ KAZASINDA İHMALLER ZİNCİRİ

"HEMEN KAPTANI ÇAĞIRMALIYDI"

Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, "İkinci zabit gemiye bir gün önce katıldı argümanı pek doğru değil. Bütün gemilerde zabitler vardır, okul mezunudur ve sistemleri tanımış olması gerekir. Burada bir dikkatsizlik söz konusudur" ifadelerini kullandı. Güneştutar, "Gemi kaptanı her halükarda her şeyden sorumludur. Zabit şüpheli bir durum fark ettiğinde hemen kaptanı köprü üstüne çağırmalıdır. Görüş açıksa kaptanı her dakika çağırma zorunluluğu yoktur ancak nihayetinde sorumluluk kaptandadır" sözleriyle yetki ve sorumluluk zincirine dikkat çekti.

Silivri açıklarındaki Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin bilirkişi raporu! Dümen deneyimsiz üçüncü kaptanda - 1

24 SAAT AYAKTA DURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Program sunucusu Merve Türkay'ın, "Kaptanın o dakikalarda uyuduğunun belirtilmesi bir suç teşkil eder mi?" sorusu üzerine Ercan Güneştutar, "Bir gemi kaptanı 24 saat ayakta duramaz. Gemi 15-20 gün seyir yapıyor, bu yüzden diğer zabitler vardır. Kaptan jurnale mutlaka yazar: 'Tereddüt halinde veya rüyet (görüş) düştüğünde kaptana haber ver' der. Bu değişmez bir kuraldır" açıklamasını yaptı.

TRAFİK AYIRMA ZONU İHLAL EDİLDİ

Kazanın teknik boyutlarını harita üzerinden değerlendiren Ercan Güneştutar, "Separation (trafik ayırma) zonunda her iki geminin iskele iskeleye yani sol taraflarını göstererek geçmesi lazım. Ancak gemilerden biri rotasından çıkmış. Batan geminin kaptanı telsiz irtibatı kurup 'sancak sancak geçelim' demiş. Neden sancak sancak geçiyorsunuz? Bir tanesi rotasından çıkmış demektir" şeklinde konuştu.

Silivri açıklarındaki Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin bilirkişi raporu! Dümen deneyimsiz üçüncü kaptanda - 2

GÖZCÜ İHMALİ VAR

Ercan Güneştutar, "AIS cihazı tek başına çatışmayı önleme cihazı değildir. Radar her mesafeyi tarar ve saç gemiyi çok rahat görür. Kaldı ki görüş mesafesi çok iyi. Çıplak gözle bile bu geminin fark edilmiş olması lazımdı. Burada bir gözcü ihmali var" ifadelerini kullandı.

ASLİ KUSUR ALSU'DA

Güneştutar, "Gözcü ve dümenci yoksa bu bir zafiyettir. Otopilot arıza yaparsa dümenci hemen dümeni ele almalıdır. Eğer dümenci yanında değilse bu büyük bir hatadır. Büyük ihtimalle gözcüye 'git aşağı dinlen' demişlerdir" sözlerini sarf etti. Ercan Güneştutar konuşmasını, "Asli kök nedenin ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyeti olduğu görülüyor. Ortada apaçık bir insan hatası ve ihmal var. Normal seyir yapan bir gemi fenerleri yakmamışsa ve aniden rota değiştiriyorsa çatışma kaçınılmaz olur" ifadeleriyle sonlandırdı.

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