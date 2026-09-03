Silivri açıklarındaki Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin bilirkişi raporu! Dümen deneyimsiz üçüncü kaptanda
Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporunda çarpıcı ihmaller ortaya çıktı. Alsu gemisinde kaza sırasında köprü üstünde, gemiye yalnızca bir gün önce katılan ve ilk vardiyasını tutan tecrübesiz üçüncü kaptanın bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu belirlendi. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de radar sistemindeki sorun nedeniyle Alsu tarafından ancak 1,8 mil kala tespit edildiği kaydedildi. Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, A Haber canlı yayınında facianın nasıl "geliyorum" dediğini ve köprü üstündeki skandal zafiyetleri tek tek deşifre etti.
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı.
İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı.
KAZANIN NEDENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA
Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından başlatılan incelemelerde Alsu isimli gemideki skandallar bilirkişi raporuna yansıdı.
"DÜMENDE SADECE BİR GÜN ÖNCE GEMİYE KATILAN DENEYİMSİZ ÜÇÜNCÜ KAPTAN VARDI"
Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bilirkişi ön raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda Alsu'nun köprü üstünde olay sırasında yalnızca gemiye bir gün önce katılan ve ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz üçüncü kaptanın bulunduğu, gözcü ve dümencinin olmadığı, kaptanın ise kamarasında uyuduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.
BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNDE DE KUSUR VAR
Kazaya karışan diğer gemi olan Tuğberk İmamoğlu'ndaki teknik eksiklikler de raporda geniş yer buldu. Muhabir Mercan, "Bilirkişi heyeti, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS sisteminin kapalı, arızalı veya dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması nedeniyle Alsu tarafından ancak 1,8 mil kala radar ekosu olarak tespit edildiğini kaydetti" sözleriyle teknik zafiyeti vurguladı.
ANİ MANEVRA FACİAYI GETİRDİ
Kazanın son anlarında yaşananlar, ihmalin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mustafa Kadir Mercan, "Telsizde iskeleye kaçınma yönündeki mutabakat sağlanmasına rağmen, geminin son 0,5 milde aniden sancağa dönerek Alsu'nun pruva hattını kestiği değerlendirildi. Kazanın esas nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olarak gösterildi" dedi.