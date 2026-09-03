Bilirkişi ön raporunda her iki gemide de ciddi ihmaller ve eksiklikler bulunduğu belirtildi. (AA)



FACİANIN ASIL NEDENİ KÖPRÜ ÜSTÜ ZAFİYETİ



Raporun sonuç kısmında her iki tarafın da kusurlu olduğu ancak Alsu gemisindeki disiplinsizliğin kazanın boyutunu artırdığı belirtildi. Mercan rapor detaylarını, "Tuğberk İmamoğlu manevrasının çatışmayı başlatan aktif tetikleyici olduğu, ancak olayın faciaya dönüşmesinin arkasındaki asıl kök nedenin Alsu'daki köprü üstü zafiyeti olduğu belirtildi. Her iki gemideki personelin sorumlu olduğu, ancak asıl sorumluluğun Alsu'nun köprü üstü zafiyetinde bulunduğu ön raporda yer aldı" sözleriyle aktardı. Tuğberk İmamoğlu gemisi nasıl battı? TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ NASIL BATTI? Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, A Haber canlı yayınında facianın nasıl "geliyorum" dediğini ve köprü üstündeki skandal zafiyetleri tek tek deşifre etti. GEMİ KAZASINDA İHMALLER ZİNCİRİ "HEMEN KAPTANI ÇAĞIRMALIYDI" Gemi Kaptanı Ercan Güneştutar, "İkinci zabit gemiye bir gün önce katıldı argümanı pek doğru değil. Bütün gemilerde zabitler vardır, okul mezunudur ve sistemleri tanımış olması gerekir. Burada bir dikkatsizlik söz konusudur" ifadelerini kullandı. Güneştutar, "Gemi kaptanı her halükarda her şeyden sorumludur. Zabit şüpheli bir durum fark ettiğinde hemen kaptanı köprü üstüne çağırmalıdır. Görüş açıksa kaptanı her dakika çağırma zorunluluğu yoktur ancak nihayetinde sorumluluk kaptandadır" sözleriyle yetki ve sorumluluk zincirine dikkat çekti.

24 SAAT AYAKTA DURMAK MÜMKÜN DEĞİL Program sunucusu Merve Türkay'ın, "Kaptanın o dakikalarda uyuduğunun belirtilmesi bir suç teşkil eder mi?" sorusu üzerine Ercan Güneştutar, "Bir gemi kaptanı 24 saat ayakta duramaz. Gemi 15-20 gün seyir yapıyor, bu yüzden diğer zabitler vardır. Kaptan jurnale mutlaka yazar: 'Tereddüt halinde veya rüyet (görüş) düştüğünde kaptana haber ver' der. Bu değişmez bir kuraldır" açıklamasını yaptı. TRAFİK AYIRMA ZONU İHLAL EDİLDİ Kazanın teknik boyutlarını harita üzerinden değerlendiren Ercan Güneştutar, "Separation (trafik ayırma) zonunda her iki geminin iskele iskeleye yani sol taraflarını göstererek geçmesi lazım. Ancak gemilerden biri rotasından çıkmış. Batan geminin kaptanı telsiz irtibatı kurup 'sancak sancak geçelim' demiş. Neden sancak sancak geçiyorsunuz? Bir tanesi rotasından çıkmış demektir" şeklinde konuştu.