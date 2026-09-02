Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı! Beş bölgede imha
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de mayın tehdidine karşı yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı 7/24 esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
ŞÜPHELİ CİSİMLER FARKLI BÖLGELERDE TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın açıklamasında, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen cisimlere ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu cisimlerin İHA veya Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
SAS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ
MSB açıklamasında, tespit edilen şüpheli cisimlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS Timleri tarafından başarıyla yerinde imha edildiği ifade edildi.
Bakanlık, Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.