Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı! Beş bölgede imha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı 7/24 esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.