Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga! Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'ya yönelik soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi.

BALIK ADAM GÜRKAN GÜRDAL TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden kamuoyunda "balık adam" olarak bilinen dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı.

Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocamemik ve İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.

Diğer 7 şüphelinin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TUTUKLU SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Gürkan Gürdal'ın tutuklanmasıyla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

5. DALGA OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonunda Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ. ile daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö., eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.