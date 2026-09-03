Casperlar suç örgütüne yeni dava! 149 şüpheli hakim karşısına çıkacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu. Şüphelilerin çok sayıda suçtan cezalandırılmaları talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Casperlar" olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmanın tamamlandığını ve 149 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan silahlı yapıların hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerinin aydınlatılması amacıyla soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

295 SANIKLI DOSYANIN ARDINDAN YENİ DAVA

Soruşturma kapsamında elebaşılığını Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün eylemlerine ilişkin daha önce açılan dava dosyasında 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanığın yargılamasının devam ettiği aktarıldı.

Başsavcılık, yeni soruşturma kapsamında ise örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin devam etmesi üzerine İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da birçok adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri yapıldığı belirtildi.

52 EYLEME İLİŞKİN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında 4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylemle ilgili olarak 95 şüpheli hakkında tutuklama, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Aramalarda uzun namlulu silahlar, tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

149 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Başsavcılık açıklamasında toplam 149 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı ifade edildi.