Aydın’ın Çine ilçesinde Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlere 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozerle müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almak için 6 uçak ve 5 helikopter havadan, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer ise karadan müdahaleye katıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede başlayan yangın sonrası son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Aydın'ın Çine ilçesi Bahçearası köyü yakınlarında çıkan orman yangınının sebebi henüz belirlenemedi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Bölgede şu an 5 helikopter ve 6 uçak görev yaparken; karadan ise 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer yangını kontrol altına almak için yoğun bir mesai harcıyor" ifadelerini kullandı.

RÜZGARIN ŞİDDETİ UMUT VERİYOR

Yangın bölgesindeki meteorolojik şartlara dikkat çeken Ayçe, "Şu an rüzgarın karayelden esmesi ve şiddetinin çok fazla olmaması iyi bir haber. Yaklaşık bir ay önce yine Çine'de çıkan yangında rüzgar çok şiddetliydi ve o yangın üç gün sürmüştü. Bugün ekiplerin çok sayıda araçla müdahale etmesi ve rüzgarın hızının düşük olması çalışmalar adına olumlu bir gelişme" sözleriyle son durumu aktardı.

EGE BÖLGESİ İÇİN KRİTİK SICAKLIK UYARISI

Bölgedeki genel hava durumuna ilişkin uyarılarda bulunan Sefer Ayçe, "Ege Bölgesi'nde düşük nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle oldukça tehlikeli günler yaşanıyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bölgede çok sıcak bir hava bekleniyor. Bu nedenle orman yakınlarında ateş yakılmaması konusunda vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Şu an için yangınla mücadele sürüyor ancak rüzgarın azlığı büyük bir avantaj sağlıyor" uyarısında bulunarak sözü tekrar merkeze bıraktı.

2 SAATTE KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonuç verdi. Orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.