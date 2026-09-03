KVKK, Baydöner’de yaşanan veri ihlaline ilişkin incelemesini tamamladı. Siber saldırıda 505 bin 337 müşterinin ad-soyad, e-posta, telefon, cinsiyet ve şehir bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. KVKK, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaması nedeniyle şirkete 800 bin lira, etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira idari para cezası verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yüz binlerce müşterinin kişisel bilgilerinin siber saldırganların eline geçtiği veri ihlaline ilişkin incelemesini tamamladı. Sabah'ın haberine göre Baydöner'e, veri güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle toplam 1 milyon lira idari para cezası uygulandı. 505 BİN 337 MÜŞTERİNİN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ KVKK'nın kararına göre saldırganlar, şirketin bilgi işlem biriminde görev yapan bir çalışanın bilgisayarına zararlı yazılım aracılığıyla yetkisiz erişim sağladı. İnternet tarayıcısında kayıtlı kullanıcı adı ve şifreleri ele geçiren saldırganlar, bu bilgiler üzerinden şirket sistemlerine ulaştı. Siber saldırı sonucunda 505 bin 337 müşteriye ait ad-soyad, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve yaşanılan şehir bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi.

ŞİRKET YÖNETİCİSİNE MESAJ ATTILAR Saldırganların, verilere erişim sağladıktan sonra şirket yöneticilerinden birinin telefonuna mesaj göndererek bazı şirket verilerinin ellerinde olduğunu bildirdiği belirtildi. Yaşananların KVKK'ya bildirilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KVKK'DAN 1 MİLYON LİRALIK CEZA Yapılan incelemede şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri yeterli düzeyde almadığı sonucuna varıldı. KVKK, veri güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 800 bin lira, ihlalden etkilenen kişilere gerekli bildirimin yapılmaması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi. Böylece toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.