Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (AA)

BİR ACI HABER DAHA! CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi.

Burada ilk olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen Yılmaz, olaya ve arama kurtarma çalışmalarına yönelik Başçeri'den bilgi aldı.

Daha sonra kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı dileyen Yılmaz, sonrasında, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a da taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, sonrasında Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC halkına başsağlığı dileyen Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Yılmaz, gelişmeleri ilk andan bu yana yakından takip ettiklerini ve tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Kayıp vatandaşların aileleriyle de bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını dile getiren Yılmaz, "Ateş düştüğü yeri yakıyor, en büyük acıyı onlar yaşıyor. Hepimizi derinden üzen bu hadisede, ailelere bir kez daha sabır diliyorum ve her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"KURTARILAN YOLCULARIMIZDAN 131'İNİN TEDAVİLERİ TAMAMLANDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin Taşucu'na hareket eden Filo Jet isimli yolcu gemisinin, 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla Girne açıklarında alabora olduğunu, gemide bulunan 239 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olan 19 kişiye ulaşılması için de geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyetinin sürdürüldüğünü hatırlattı.

Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin güncel bir haberi paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarı çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra kimin naaşına ulaşıldığı kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlar, çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Ancak, bir ilerleme sağlandığını bugün ifade edebilirim. Deniz Kuvvetleri Komutanımıza, emeği olan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibarıyla aldığımız bilgi, 2 hastamızın da hayati bir tehlikesi olmadığı yönünde."

"TCG IŞIN'IN YAPTIĞI TARAMALARLA BATIĞIN YERİ TESPİT EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Girne'de ihbarların alınmasının ardından KKTC makamlarıyla güçlü bir koordinasyon tesis edildiğini, arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye'nin bütün imkanlarının seferber edilerek bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Yılmaz, tüm kurumların KKTC makamlarıyla tam bir eş güdüm ve iş birliğiyle harekete geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 4 gemiyle katıldığı çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığımız 3 gemi, 1 helikopter, dalış ekipleri ve sonar sistemiyle destek vermektedir. Deniz Kuvvetlerimizin 8 gemi ve 3 İnsansız Hava Aracıyla (İHA), Hava Kuvvetlerimizin ise 1 helikopter ve 1 İHA ile yer aldığı operasyon, 24 saat esasına göre sürdürülmektedir. Kıbrıs kıyı emniyetine ait römorkör ve dalış ekiplerinin yanı sıra özel tekneler ve balıkçı tekneleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmuşlardır.

TCG Işın'ın, gelişmiş sonar sistemiyle yaptığı taramalarla batığın yeri tespit edilmiş, TCG Alemdar da uzaktan kumandalı su altı aracıyla batığın içinde ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan geminin enkazına ulaşılmış, batığın çevresinde ayrıntılı görüntüleme ve arama faaliyeti başlatılmıştır. Aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, dün kayıp yolcularımızdan birinin naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde oluşturulan kriz masası aracılığıyla, kazazedelerin ve yakınlarının, tedavi, tahliye, barınma, ulaşım ve belge ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünün bilgisini veren Yılmaz, sağ kurtarılan vatandaşların ve yakınlarının Türkiye'ye dönüşlerinin sağlandığını aktardı.

Ambulans uçakla tahliyesi gereken vatandaşların da naklinin gerçekleştirildiğini, yaralıların tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve naaşların nakli konusunda ailelere gerekli desteğin verildiğini belirten Yılmaz, "Ülkemize dönen vatandaşlarımızın ve yakınlarımızın karşılanarak illerine ulaştırılması için ilgili valiliklerimizle gerekli koordinasyon kurulmuştur." bilgisini paylaştı.

"KKTC VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İŞBİRLİĞİYLE GEREKLİ TÜM SORUŞTURMALAR YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İlgili kurumların yetkililerinden kazanın meydana gelişine, sahadaki faaliyetlere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi aldık. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının işbirliğiyle gerekli tüm soruşturmalar yapılacak ve kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa, hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir." açıklamasında bulundu.

Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından teknik yeterliliğine, denetim kayıtlarından mürettebatın tutumuna ve ilgili kurumların kararlarına kadar bütün sürecin titizlikle inceleneceğinin altını çizen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC makamlarınca başlatılan adli, idari ve teknik soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması için gerekli bütün teknik ve kurumsal desteği sunacağız. Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar inanıyorum ki kararlılıkla atılacaktır. Bir daha benzer hadiselerin, faciaların yaşanmaması adına, atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler varsa, bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kıbrıs ile Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bugün Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır."



GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINDA SON DURUM: 12 ÖLÜ 16 KAYIP

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen ve tüm bölgeyi yasa boğan gemi faciasına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Pazar gününden bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında acı haberlerin gelmeye devam ettiğini belirten Üstel, yürütülen titiz operasyonlar neticesinde ölü sayısının 12'ye yükseldiğini, 16 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 7/24 DEVAM EDİYOR



Faciayla ilgili detayları aktaran Başbakan Ünal Üstel, "Pazar gününden beri Girne Limanı'ndan kalkıp Taşucu'na giderken aniden alabora olan gemimizdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için tüm kurumlarımızla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Arama faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı teknolojik desteğin önemine vurgu yapan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin arama kurtarma gemisi Işın buraya geldi ve son sürat çalışmalarına devam ediyor. Bir gün sonra yine Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Alemdar gemisi geldi. Daha modern, daha çağdaş ve arama çalışmalarına 7/24 aralıksız devam ediyorlar" sözleriyle sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.



554 METRE DERİNLİKTE ROBOTİK MÜDAHALE



Çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki zorlu koşullara dikkat çeken Üstel, "Bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapılıyor. 554 metre derinlikte insanoğlu inemiyor, tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor. Çalışmalar başladıktan sonra önce bir naaşımıza ulaşıldı, dün ikinci naaşımıza ulaşıldı. Dün akşam yapılan çalışmaların neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaşıldı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi" açıklamasında bulundu. Toplam can kaybının 12'ye ulaştığını belirten Başbakan, halen ulaşılamayan 16 kişi için çalışmaların en alt seviyeden en üst seviyeye kadar büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü belirtti.



TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK VE TAZİYE MESAJI



Türkiye'nin en üst kademeden süreci takip ettiğini ifade eden Üstel, "Dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz adamızı ziyaret etti. Hem bizlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat olayın üzerinde takip ediyor ve onun da bize taziye mesajlarını getirdiler" dedi. Üstel ayrıca, arama faaliyetlerinde emeği geçen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri komutanlıkları ile Alemdar gemisi mürettebatına teşekkürlerini sundu.



İHMAL VE SORUMLULUKLAR ARAŞTIRILACAK



Kazanın nedenlerine ilişkin hukuki sürecin başlatılacağını müjdeleyen Başbakan Üstel, "Bu kazanın yaşanmasında ihmal, bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun; en alttan en üste kadar sorumlu kimlerse hukuk karşısında bunun hesabı verilecek" ifadelerini kullandı. Meclis nezdinde de adım atılacağını belirten Üstel, "Cumhuriyet Meclisimiz tatil olduğu için Ekim'in ilk haftasında olağanüstü toplantısına başlayacak. Ancak biz hükümet olarak bu kazanın araştırılması için Cumhuriyet Meclisimize bir araştırma önergesi veriyoruz. Bir araştırma komisyonu kurulması için dünden itibaren müracaatımızı yapmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.



"UMUDUMUZU KAYBETMİYORUZ"



Basın mensuplarının çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusuna yanıt veren Üstel, "Umut hiçbir zaman tükenmez. Biz umutların gerçeğe dönüşmesi için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Kesin ne zaman sonuçlanacağı teknik bir konu olduğu için bir tarih veremiyoruz ancak her bir insanımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı. Naaşların kimlik tespiti için Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği ve işlemlerin ardından ailelere bilgi verileceği öğrenildi.