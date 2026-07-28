KVKK'dan kamu kurumlarına sıkı kurallar! İnternette kişisel veri paylaşımında yeni dönem başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu kurumları ve kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularının internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin önemli bir ilke kararını Resmî Gazete'de yayımladı. Kararla birlikte, kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde işlenmesi ve paylaşılması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarının internet sitelerinde vatandaşların kişisel verilerine yönelik yeni kurallar hayata geçirilecek. (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

PERSONEL VE VATANDAŞ BİLGİLERİ MERCEK ALTINDA

Kararda, kamu kurumlarının internet sitelerinde zaman zaman ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, e-posta, doğum yeri, mezuniyet bilgileri, sicil numarası, sınav sonuçları, başarı puanları, başvuru bilgileri ve benzeri çok sayıda kişisel veriyi yayımladığına dikkat çekildi.

Bu tür paylaşımların ancak kanunda öngörülen hukuki şartların bulunması halinde yapılabileceği belirtilirken, gerekli şartlar oluşmadan yapılan paylaşımların kişisel verilerin korunmasına aykırılık oluşturabileceği ifade edildi.

"GEREKLİ OLANDAN FAZLASI PAYLAŞILMAYACAK"

Kurul kararında özellikle veri minimizasyonu ilkesine vurgu yapıldı. Buna göre kamu kurumları, internet ortamında yalnızca amacın gerektirdiği kadar kişisel veriyi paylaşabilecek.

Amacın gerçekleşmesi için gerekli olmayan bilgilerin yayımlanmaması, gerektiğinde ise maskeleme, anonimleştirme veya silme gibi yöntemlerin uygulanması istendi.

SÜRESİZ PAYLAŞIM DÖNEMİ SONA ERİYOR

Kararda dikkat çeken bir diğer düzenleme ise internet ortamında yayımlanan kişisel verilerin erişim süresi oldu.

Kamu kurumlarının yayımladığı kişisel verilerin ne kadar süreyle erişimde kalacağının önceden belirlenmesi, hukuki gerekçe ortadan kalktığında ise internet ortamından kaldırılması veya anonim hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.