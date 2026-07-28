KVKK'dan kamu kurumlarına sıkı kurallar! İnternette kişisel veri paylaşımında yeni dönem başladı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) Resmî Gazete'de yayımlanan ilke kararıyla kamu kurumlarının internet ortamında yayımladığı kişisel verilere yönelik yeni kurallar getirildi. Karar kapsamında T.C. kimlik numarası, kura listeleri, telefon numaraları ve sınav sonuçları gibi kişisel verilerin yalnızca hukuki dayanağı bulunan durumlarda ve amaca uygun ölçüde paylaşılması zorunlu hale getirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu kurumları ve kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularının internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin önemli bir ilke kararını Resmî Gazete'de yayımladı. Kararla birlikte, kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde işlenmesi ve paylaşılması zorunlu hale getirildi.
Kurul, internet ortamında yayımlanan her kişisel verinin "kişisel veri işleme faaliyeti" kapsamında değerlendirileceğini vurgulayarak, veri sorumlularına önemli yükümlülükler hatırlattı.
PERSONEL VE VATANDAŞ BİLGİLERİ MERCEK ALTINDA
Kararda, kamu kurumlarının internet sitelerinde zaman zaman ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, e-posta, doğum yeri, mezuniyet bilgileri, sicil numarası, sınav sonuçları, başarı puanları, başvuru bilgileri ve benzeri çok sayıda kişisel veriyi yayımladığına dikkat çekildi.
Bu tür paylaşımların ancak kanunda öngörülen hukuki şartların bulunması halinde yapılabileceği belirtilirken, gerekli şartlar oluşmadan yapılan paylaşımların kişisel verilerin korunmasına aykırılık oluşturabileceği ifade edildi.
"GEREKLİ OLANDAN FAZLASI PAYLAŞILMAYACAK"
Kurul kararında özellikle veri minimizasyonu ilkesine vurgu yapıldı. Buna göre kamu kurumları, internet ortamında yalnızca amacın gerektirdiği kadar kişisel veriyi paylaşabilecek.
Amacın gerçekleşmesi için gerekli olmayan bilgilerin yayımlanmaması, gerektiğinde ise maskeleme, anonimleştirme veya silme gibi yöntemlerin uygulanması istendi.
SÜRESİZ PAYLAŞIM DÖNEMİ SONA ERİYOR
Kararda dikkat çeken bir diğer düzenleme ise internet ortamında yayımlanan kişisel verilerin erişim süresi oldu.
Kamu kurumlarının yayımladığı kişisel verilerin ne kadar süreyle erişimde kalacağının önceden belirlenmesi, hukuki gerekçe ortadan kalktığında ise internet ortamından kaldırılması veya anonim hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
SINAV SONUÇLARINDA YENİ UYGULAMA
Kurul, sınav sonuçlarının ilan edilmesi konusunda da yeni bir çerçeve çizdi.
Buna göre sınav sonuçlarına yalnızca ilgili kişinin erişebilmesi esas olacak. Sonuçların e-Devlet, güvenli doğrulama sistemleri veya çift faktörlü kimlik doğrulaması gibi yöntemlerle paylaşılması tavsiye edildi.
KAMU KURUMLARINA TEKNİK VE İDARİ TEDBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kararda ayrıca kamu kurumlarının kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Kurumların çalışanlarına kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenli eğitim verilmesi ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiği belirtildi.
KVKK, ilke kararına aykırı uygulamaların tespiti halinde 6698 sayılı Kanun kapsamında inceleme ve idari yaptırım süreçlerinin işletilebileceğini de duyurdu.