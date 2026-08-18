Müşterinin hakaretine uğradı, banka ses kaydını vermedi! KVKK'den dikkat çeken karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesindeki hakaret nedeniyle yasal yollara başvurmak için ses kaydını isteyen banka çalışanının talebinin reddedilmesini haksız bularak kaydın çalışana verilmesine karar verdi.

KVKK'nin kararına göre bir bankada çalışan kişi, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek amacıyla telefon görüşmesinin kaydını çalıştığı bankadan talep eden çalışan, talebinin reddedilmesi üzerine KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.