Bolu Belediyesine "hayalet araç" operasyonu

Bolu Belediyesi’nde çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin TL yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken, aralarında cezaevindeki Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapıld