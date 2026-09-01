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Bolu Belediyesine "hayalet araç" operasyonu

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Bolu Belediyesine "hayalet araç" operasyonu

Bolu Belediyesi’nde çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin TL yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken, aralarında cezaevindeki Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem yapıld

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

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