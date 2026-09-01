Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1,2 kilo esrar ele geçirildi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Adreste yapılan aramada tabanca, şarjör, 4 fişek, cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı da bulunurken V.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken V.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
YAHYALI'DAKİ ADRESE OPERASYON
Çalışma kapsamında ekipler, Yahyalı ilçesinde V.B. isimli şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
TABANCA VE FİŞEK DE ELE GEÇİRİLDİ
Jandarmanın aramasında ayrıca 1 tabanca, tabanca şarjörü, 4 fişek, 1 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Operasyonda gözaltına alınan V.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.