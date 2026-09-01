Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1,2 kilo esrar ele geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Adreste yapılan aramada tabanca, şarjör, 4 fişek, cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı da bulunurken V.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.