Kremlin, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaret kapsamında ABD ve Rusya istihbarat servisleri arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.

CIA Başkanı John Ratcliffe (Arşiv)

NE OLMUŞTU?

CIA Başkanı John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta ABD-Rusya istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, ABD'li ve Rus yetkililer tarafından önceden duyurulmazken, Ratcliffe'in Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yaptığı bildirildi. Kremlin, Ratcliffe ile Putin arasında bir görüşme planlanmadığını açıkladı.