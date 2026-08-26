CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde yeni gelişme: Kremlin, Putin'in bilgilendirildiğini açıkladı
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Kremlin, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaret kapsamında ABD ve Rusya istihbarat servisleri arasındaki temasların sürdüğünü belirtti. Peskov ayrıca Ratcliffe'in Moskova ziyareti hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini söyledi.
Kremlin, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaret kapsamında ABD ve Rusya istihbarat servisleri arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.
Peskov ayrıca Ratcliffe'in Moskova ziyareti hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
CIA Başkanı John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta ABD-Rusya istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, ABD'li ve Rus yetkililer tarafından önceden duyurulmazken, Ratcliffe'in Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yaptığı bildirildi. Kremlin, Ratcliffe ile Putin arasında bir görüşme planlanmadığını açıkladı.