Kayıp Zeynep'ten acı haber! 17 yaşındaki genç kızın mezarı aranıyor

İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Yıldırım'ın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kızın son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'ta F.D.'nin evinden geldiğini belirledi.