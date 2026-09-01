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Emine Erdoğan'dan Bişkek'te lider eşleriyle sergi ziyareti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emine Erdoğan'dan Bişkek'te lider eşleriyle sergi ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları sürerken, Emine Erdoğan da lider eşleriyle Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aigul Zhaparova'nın ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Bişkek'te lider eşleriyle etnik sergiyi ziyaret etti (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Emine Erdoğan, Bişkek'te lider eşleriyle etnik sergiyi ziyaret etti (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sergide maharetli ellerde şekillenen eserleri yakından inceleyen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek'te, Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aigul Zhaparova'nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik.

Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı." ifadelerini kullandı.

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