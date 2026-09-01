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Putin, görüşme öncesinde Erdoğan'la yüz yüze görüşecek olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan, Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

MASADA KARADENİZ VE UKRAYNA

Rus basınındaki haberlere göre görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından birini Karadeniz'deki gelişmeler oluşturacak.

Interfax, Kremlin Yardımcısı Yuri Uşakov'un açıklamalarına dayanarak Putin-Erdoğan görüşmesinde "Karadeniz havzasındaki durumun" ele alınacağını bildirdi. Uşakov, görüşmede genel olarak Ukrayna konusunun da değerlendirileceğini söyledi.

Bu açıklama, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde Karadeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşına ilişkin başlıkların da gündeme gelmesinin beklendiğine işaret ediyor.