Bişkek'te Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde kritik mesaj: "Akkuyu'da açılışı bekliyoruz"
Başkan Erdoğan, Kırgızistan’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin görüşme öncesinde Erdoğan ile yüz yüze görüşecek olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Erdoğan ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde açılışı beklediklerini belirterek, "Yeni santraller için de adım atacağız" mesajını verdi. 1 saat 25 dakikalık görüşme sona erdi.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Putin, görüşme öncesinde Erdoğan'la yüz yüze görüşecek olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Erdoğan, Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Görüşmenin basına açık kısmında, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
MASADA KARADENİZ VE UKRAYNA
Rus basınındaki haberlere göre görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından birini Karadeniz'deki gelişmeler oluşturacak.
Interfax, Kremlin Yardımcısı Yuri Uşakov'un açıklamalarına dayanarak Putin-Erdoğan görüşmesinde "Karadeniz havzasındaki durumun" ele alınacağını bildirdi. Uşakov, görüşmede genel olarak Ukrayna konusunun da değerlendirileceğini söyledi.
Bu açıklama, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde Karadeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşına ilişkin başlıkların da gündeme gelmesinin beklendiğine işaret ediyor.
RUSYA'DAN TÜRKİYE'DE UKRAYNA MÜZAKERELERİ MESAJI
Görüşme öncesinde Kremlin'den Türkiye'nin Ukrayna müzakerelerindeki rolüne ilişkin de dikkat çeken bir açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Ukrayna konusunda müzakerelerin Türkiye'de yeniden başlatılmasının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.
Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki müzakerelere açık olduğunu ancak şu aşamada görüşmelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların bulunmadığını söyledi.
EKONOMİK ORTAKLIK DA MASADA
Rus basınına yansıyan bilgilere göre Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde yalnızca bölgesel gelişmeler değil, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin geleceği de değerlendirilecek.
Kremlin Yardımcısı Uşakov, iki liderin görüşmesinde ticari ve ekonomik alanda ikili ortaklığın daha da geliştirilmesine ilişkin konuların ele alınacağını açıkladı.
GÖRÜŞME ŞİÖ PROGRAMININ ARDINDAN
Putin, ŞİÖ Zirvesi için 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te bulunuyor. Rus basınına göre Erdoğan'la görüşme, zirvenin ana etkinliklerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.
Interfax, Putin'in 1 Eylül'deki ikili temasları arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnagiyin Hürelsuh, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmelerin bulunduğunu aktardı.