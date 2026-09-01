Alevlerin ortasında can pazarı! Polisler sırtında taşıdı... Dehşet anları saniye saniye kamerada
Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan orman yangınında huzurevi alevlerin arasında kaldı. Polis ekipleri içeride bulunan yaşlıları tahliye etmek için zamanla yarıştı. Alevlerin sardığı huzurevinde ölümle burun buruna gelen yaşlı vatandaşların yardımına koşan polis ekiplerinin, hareket etmekte zorlanan vatandaşları sırtında taşıdığı anlar polis kamerasına yansıdı.
Yangın, geçtiğimiz cuma günü Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan yangının hızla ilerleyerek huzurevine yaklaşması üzerine ekipler harekete geçti.
Alevlerin binayı tehdit ettiği kritik dakikalarda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ve diğer ekipler, huzurevinde kalan yaşlıların tahliyesi için seferber oldu.
Tehlikeye aldırmadan binaya giren polis ekipleri, huzurevi sakinlerini tek tek dışarı çıkardı. Yürüme güçlüğü yaşayan bazı yaşlıları sırtında taşıyan polisler, yaşlı çınarları hızla güvenli bölgeye taşıdı.
Yangının oluşturduğu tehlikeye rağmen tahliyeyi sürdüren polislerin yaşlıları sırtlarında taşıyarak binadan çıkardığı anlar, polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Polislerin zamanla yarışı ve yaşlı çınarlar için verdiği mücadele büyük takdir topladı.