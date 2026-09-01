Alevlerin ortasında can pazarı! Polisler sırtında taşıdı... Dehşet anları saniye saniye kamerada

Alevlerin binayı tehdit ettiği kritik dakikalarda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ve diğer ekipler, huzurevinde kalan yaşlıların tahliyesi için seferber oldu.

Tehlikeye aldırmadan binaya giren polis ekipleri, huzurevi sakinlerini tek tek dışarı çıkardı. Yürüme güçlüğü yaşayan bazı yaşlıları sırtında taşıyan polisler, yaşlı çınarları hızla güvenli bölgeye taşıdı.