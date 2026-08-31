Çanakkale'de korkutan yangın! Alevler büyük ölçüde kontrol altında
Giriş Tarihi:
|
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karşı Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Alevlerin yükseldiği bölgeye sevk edilen 19 hava aracı ve yüzlerce personelin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.