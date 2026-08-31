-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 1

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 2

YENİ YASA TASARISI TALİMATI

Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 3

Hazırlanacak tasarıyla ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 4

İDAM CEZASI VERİLECEK

Haberde kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği aktarıldı.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 5

Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 6

Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 7

Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 8

NE OLMUŞTU?

Cezayir'deki çok sayıda kentte çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sının durumu kritik olmak üzere 54 kişi yaralanmıştı.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 9

Cumhurbaşkanı Tebbun, yangınlarda hayatını kaybedenler nedeniyle bayrakların yarıya indirilmesi ve 3 gün ulusal yas ilan edilmesini kararlaştırmıştı.

12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda 10
Nepal’de sel felaketinin dehşeti: Kurtarma ekipleri sınır bölgesine ulaştı, geriye yalnızca enkaz kaldı
Sonraki Galeri
Nepal’de sel felaketinin dehşeti: Kurtarma ekipleri sınır bölgesine ulaştı, geriye yalnızca enkaz kaldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin