12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.