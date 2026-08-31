12 kişinin ölümü ülkeyi harekete geçirdi! Orman yangını çıkarana idam cezası yolda
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.
Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.
YENİ YASA TASARISI TALİMATI
Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi.
Hazırlanacak tasarıyla ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.
İDAM CEZASI VERİLECEK
Haberde kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği aktarıldı.
Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.