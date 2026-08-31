YÖK’ten üniversitelere tarihi görev! “Terörsüz Türkiye” için akademik seferberlik

Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında kapsamlı şekilde ele alınan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tüm rektörlüklere resmî yazı gönderildi.

Ülkenin terör ve şiddetten tamamen arındırılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesi ve Türkiye'nin beşerî, ekonomik ve sosyal potansiyelinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizin geleceği, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, millî birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, üniversitelerimizin kendi akademik imkân, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları hususunda gereğini önemle rica ederim."

ÖZVAR: "BİZ ACIYI MERHEME DÖNÜŞTÜREN BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

Sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin terör nedeniyle geçmişte büyük bedeller ödediğini hatırlatarak, "Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tarihi vizyonun Türkiye'nin gerçek gücünü ortaya çıkaracağını belirten Özvar, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkân ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz." dedi.