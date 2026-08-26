Türkiye'nin kararlı adımları ve Suriye'de değişen dengeler! Tarih yeniden yazılıyor

SURİYE'DE SÜREÇ HIZLANDI: ENTEGRASYONDAN FESİH SÖYLEMİNE Suriye sahasındaki askeri ve diplomatik hareketliliği değerlendiren Necmettin Mutlu, "Sayın Bakan Hakan Fidan'ın bir haftalık görünmezliğinin ardından Abu Zuhur saldırısı ile birlikte süreç çok net bir şekilde hızlandırıldı. Terör elebaşı Mazlum Abdi'nin söylemleri üç gün içinde çok hızlı değişti; ilk gün 'entegrasyon' derken dün doğrudan 'fesih' dedi" ifadelerini kullandı.

Abdi, SDG'nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

Necmettin Mutl u "Mesele asıl olarak Washington'dan nasıl göründüğüdür. Artık Türk dış politikasının istediği noktaya geliniyor. İsrail lobisi Tom Barack gibi bölgeyi iyi bilen isimleri yıpratmaya çalışsa da, sahadaki gerçeklik Türkiye'nin lehine dönüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu değişimin bölgedeki yeni güvenlik mimarisinin bir işareti olduğunu belirten Dr. Mutlu, "Güvenlik konuları bitti, artık siyasi konular konuşulmaya başlandı" sözleriyle sahadaki dönüşüme dikkat çekti.

OKULUN OLMADIĞI YERDE EĞİTİM TARTIŞMASI: İNSANİ DRAM

Bölgedeki sosyal ve ekonomik yıkıma dikkat çeken Necmettin Mutlu, "Kamışlı'da 200 aile 17 tane okul binasında yaşıyor, evleri yok. Bölgesel otorite 'okulları boşaltın' diyor ama insanların gidecek yeri yok. Ana dilde eğitim demokratik bir hak olabilir ama okulun olmadığı, insanların okulları barınak olarak kullandığı bir yerde bu tartışmanın bir manası yok" sözleriyle aktardı.

Dr. Mutlu ayrıca insani yardıma muhtaç milyonlara vurgu yaparak, "Süveyda'da 3 milyon elma ağacı var ama su yok, kuyular iflas etmiş. 16 milyon insan gıda yardımına, 6 milyon insan barınağa muhtaç. Türkiye bölgede şimdiden 50 tane merkez kurdu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE KRONOLOJİSİ

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonların hatırlatılması üzerine Dr. Mutlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç meselesinin siyasi baskısına rağmen asla geri adım atmadı ve Suriye konusunda haklı çıktı" dedi.

"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLAMAK" VE TARİHİ KAFİYE

Başkan Erdoğan'ın Malazgirt ve Ahlat ziyaretlerinde kullandığı ifadelere değinen Necmettin Mutlu, "Atın kuyruğunu bağlamak, Türk savaş geleneğinde sefer hazırlığıdır; at koşarken çamura bulanmasın, ayaklarına dolaşmasın diyedir. Bu bir sefer ilanıdır" açıklamasını yaptı.

Tarihin bir kafiye içinde aktığını belirten Mutlu, "Sultan Alparslan da Malazgirt'ten önce Halep'e gitmişti. Bugün de tarih tekerrür ediyor. İsrail'in günlük hamleleri tarihin bu büyük akışını değiştiremeyecek" sözlerini kullandı.

GOLAN TEPELERİ VE OSMANLI TAPU KAYITLARI

Son olarak Golan Tepeleri üzerindeki hukuki tartışmalara değinen Necmettin Mutlu, "İsrail Yüksek Mahkemesi'nde Golan toprakları ile ilgili 1858 tarihli Osmanlı Arazi Kanunnamesi'ne atıfla verilen kararlar var. Osmanlı tapu kayıtları (koçanları), bugün bile arazi anlaşmazlıklarında temel referans kabul ediliyor. Türk devlet arşivlerindeki Golan'a dair kayıtlar, uluslararası hukukta çok güçlü bir kanıt arşivi haline getirilmelidir" önerisinde bulunarak sözlerini tamamladı.