Katil Bibi Türkiye hazımsızlığını itiraf etti: “Engellemek zorundayız”

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalar geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN KORKUSU DİLİNE VURDU

Bölgedeki gelişmeler karşısında yaşadığı rahatsızlığı gizleyemeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan, 'Netanyahu düşmeli.' diyor." ifadelerini kullandı. Açıklamasında Hizbullah cephesine de değinen Netanyahu, "Ve Hizbullah da Naim Kasım, 'Netanyahu düşmeli.' diyor." sözlerini sarf etti.

KÖŞEYE SIKIŞINCA TEHDİTLER SAVURDU

Binyamin Netanyahu, "Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar: Bu işi bitireceğiz." ifadelerini kullanarak tehditlerini sürdürdü.