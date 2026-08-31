Katil Bibi Türkiye hazımsızlığını itiraf etti: “Engellemek zorundayız”
Orta Doğu’da döktüğü kanla uluslararası arenada köşeye sıkışan katil Netanyahu, çaresizlik içinde Türkiye’yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Bölgede estirdiği teröre karşı dik duran Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyen Netanyahu, akılalmaz hezeyanlarla doğrudan Ankara’yı tehdit etmeye cüret etti.
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalar geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN KORKUSU DİLİNE VURDU
Bölgedeki gelişmeler karşısında yaşadığı rahatsızlığı gizleyemeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan, 'Netanyahu düşmeli.' diyor." ifadelerini kullandı. Açıklamasında Hizbullah cephesine de değinen Netanyahu, "Ve Hizbullah da Naim Kasım, 'Netanyahu düşmeli.' diyor." sözlerini sarf etti.
KÖŞEYE SIKIŞINCA TEHDİTLER SAVURDU
Binyamin Netanyahu, "Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar: Bu işi bitireceğiz." ifadelerini kullanarak tehditlerini sürdürdü.
TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞINI İTİRAF ETTİ: "ENGELLEMEK ZORUNDAYIZ"
Türkiye'nin bölgedeki rolünden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Netanyahu, "Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz. Bu nedenle İsrail Başbakanı, İsrail'i kurtarmak, geleceğini güvence altına almak, düşmanlarımızın yeniden silahlanmasını önlemek ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır." sözleriyle Türkiye'yi "yeni rakip" olarak gördüğünü ifade etti.