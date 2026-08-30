Yargıya küstah şantaj ve tehdit ağı çökertildi! Yurt dışı hattından alçak mesaj: “Hedef sen olursun!”

İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine, baktığı kritik dava dosyası üzerinden kurulan kumpas ve tehdit skandalında son dakika gelişmeleri art arda yaşandı. Yurt dışı numarası üzerinden hakim ve ailesine ait kişisel verileri göndererek açıkça gözdağı veren şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında şüphelilerden Recep Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle tehdit ağının Aydın Valisi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na kadar uzandığı ortaya çıktı.

İzmir 5. Aile Mahkemesi hâkiminin baktığı dava nedeniyle doğrudan hedef alınması üzerine adli birimler harekete geçti.

Hakimin cep telefonuna +63 ülke kodlu yabancı bir GSM numarasından WhatsApp aracılığıyla gönderilen mesajda, "Ben Kübra Uçkun, Recep Kaplan ile olan davamızda Recep ceza almazsa hedef sen olursun." ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.

Tehdit bununla da sınırlı kalmadı; şüphelilerin baskıyı artırmak amacıyla hakimin ve aile bireylerinin kimlik bilgilerini içeren fotoğrafları da aynı mesaj hattından gönderdiği tespit edildi.

İZMİR VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON: RECEP KAPLAN TUTUKLANDI

Tehdit ve şantaj iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki ilde operasyon düzenlendi. İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kübra Uçkun ile Recep Kaplan yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda Uçkun'un ikametinde 2 cep telefonu ve 1 tablet, Kaplan'ın adresinde ise 1 cep telefonu ele geçirilerek dijital incelemeye alındı.

Kolluk biriminde ifadesi alınan Kübra Uçkun, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Recep Kaplan, Ankara Adliyesine sevk edildi. Kaplan, SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT AĞINDA 2 YENİ İSİM DAHA BELİRLENDİ

Yargı mensubuna yönelik eylemin arka planını araştıran savcılık, soruşturmanın kapsamını genişletti. Kübra Uçkun'un verdiği ifadeler doğrultusunda olayla irtibatlı oldukları belirlenen Erkan Gökmen ve Bilal Türk hakkında gözaltı, arama ve dijital materyallere el koyma işlemlerinin yapılması amacıyla Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruldu.

AYDIN VALİSİ VE ANKARA BAŞSAVCISINA DA TEHDİT MESAJLARI

Soruşturma derinleştikçe yeni bağlantılar ortaya çıktı. Kübra Uçkun'un beyanları ve adli kayıtlar üzerinden yapılan incelemelerde, 27 Ocak 2025 tarihinde Aydın Valisi Yakup Canpolat'a gönderilen tehdit mesajı nedeniyle İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 Eylül 2025 tarihinde ise Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye yönelik tehdit içerikli mesajlar nedeniyle Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünce daha önce adli işlem yapıldığı belirlendi.

KİŞİSEL VERİLER VE DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

Yurt dışı kaynaklı sanal numaralar ve dijital izler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Ele geçirilen cihazlar üzerinde yürütülen incelemelerde, tehdit mesajını fiilen organize eden kişilerin tespit edilmesi ve hâkim ile ailesine ait kişisel bilgilerin hangi kanallardan temin edildiğinin belirlenmesi için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.