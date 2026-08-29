Gürlek, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarda Gülistan Doku'nun kaybolması ve Dede Baltacı'nın öldürülmesiyle ilgili kritik gelişmelere ulaşıldığını açıkladı.

İKİ DOSYADA KRİTİK GELİŞME

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile adli makamlar ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyona dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet ve İçişleri bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık."