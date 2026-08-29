Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasındaki 5’inci dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Dalgıç defteri, Instagram hesabına yapılan şüpheli erişimler ve su altında bulunan kişisel eşyalara ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarda Gülistan Doku'nun kaybolması ve Dede Baltacı'nın öldürülmesiyle ilgili kritik gelişmelere ulaşıldığını açıkladı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gürlek, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
İKİ DOSYADA KRİTİK GELİŞME
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile adli makamlar ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyona dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Adalet ve İçişleri bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık."
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA 5'İNCİ DALGA
Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.