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Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasındaki 5’inci dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Dalgıç defteri, Instagram hesabına yapılan şüpheli erişimler ve su altında bulunan kişisel eşyalara ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarda Gülistan Doku'nun kaybolması ve Dede Baltacı'nın öldürülmesiyle ilgili kritik gelişmelere ulaşıldığını açıkladı.

DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ BULGULARA ULAŞILDI!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gürlek, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 1

İKİ DOSYADA KRİTİK GELİŞME

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile adli makamlar ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyona dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet ve İçişleri bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık."

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 2

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA 5'İNCİ DALGA

Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıklayan Gürlek, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 3

PTS VE İLETİŞİM KAYITLARINDA YENİ BULGULAR

Soruşturmada Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile iletişim verileri yeniden incelendi.

Bakan Gürlek, yapılan incelemeler sonucunda yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 4

INSTAGRAM HESABINA ŞÜPHELİ ERİŞİM

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Instagram hesabına yapılan erişim ve işlemlere ilişkin de şüpheli bulgular tespit edildi.

Bakan Gürlek'in açıklamasında, söz konusu erişim ve işlemlerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 5

DALGIÇ DEFTERİ İLE TUTANAKLAR UYUŞMADI

Su altı arama çalışmalarına ilişkin incelemelerde de dikkati çeken tespitlere ulaşıldı.

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının birbiriyle uyuşmadığı tespit edildi.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 6

KİŞİSEL EŞYALAR SONRADAN MI YERLEŞTİRİLDİ?

Soruşturmada Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Bakan Gürlek, bu eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla yerleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

DEDE BALTACI DOSYASI YENİDEN İNCELENDİ

Gürlek, ikinci önemli gelişmenin 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetiyle ilgili olduğunu açıkladı.

2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yeniden incelendi.

Çalışmalar, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 7

HTS KAYITLARI VE ADLİ TIP RAPORU İNCELENDİ

Dede Baltacı dosyasında daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanları değerlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin failleri oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı.

Başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gülistan Doku dosyasında 5’inci dalga! 10 gözaltı: Dalgıç defteri, Instagram erişimi ve su altındaki eşyalarda yeni bulgular - 8

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz."

Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." dedi.

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