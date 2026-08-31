Sağanak yağış Karadeniz Sahil Yolu'nu suyla doldurdu
Giresun’da gece boyunca etkili olan sağanak, Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu’nda su baskınına neden oldu. Ordu-Giresun yönünde ulaşım zaman zaman aksarken trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak, Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına yol açtı.
Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ordu-Giresun yönündeki trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
KARADENİZ SAHİL YOLU SUYLA DOLDU
Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri suyla doldu.
Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Su seviyesinin yükseldiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Ordu-Giresun yönünde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
SUYUN TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Karayolları ekipleri, yolda biriken suyun tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin ulaşımın normale dönmesi için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.