Sağanak yağış Karadeniz Sahil Yolu'nu suyla doldurdu

Giresun’da gece boyunca etkili olan sağanak, Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu’nda su baskınına neden oldu. Ordu-Giresun yönünde ulaşım zaman zaman aksarken trafik kontrollü olarak sağlanıyor.