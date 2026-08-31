FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel faaliyetlerinin ve hücre yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen kararlı mücadelede kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ana karargâhı Akıncı Üssü’nde yakalanan sözde sivil imam Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile örgüt bağlantısı nedeniyle ihraç edilen eski hâkim ve savcı Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasını çökertmeye yönelik yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve Akıncı Üssü'nde yakalanan darbeci Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, 28 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen nokta operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Operasyonun bir diğer ayağında ise Ankara Adliyesi'nde hâkim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen ve hâlihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu hedef alındı.
Muğla'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Köseoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE: ÖRGÜTÜN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR
Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik kaynakları, el konulan dijital materyallerin siber uzmanlar tarafından titizlikle incelendiğini ve örgütün güncel iletişim ağı ile finansal trafiğine ilişkin kritik bulgulara ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.
FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇEMBER DARALIYOR
Soruşturmanın yalnızca gözaltılarla sınırlı kalmadığı, yurt dışı bağlantılarına yönelik de geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana yurt dışında firari olarak bulunduğu tespit edilen Yakup Aykın ile Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı belirlenen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların emniyet ve istihbarat birimleri tarafından aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.