FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe! Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı

Güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasını çökertmeye yönelik yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve Akıncı Üssü'nde yakalanan darbeci Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, 28 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen nokta operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Operasyonun bir diğer ayağında ise Ankara Adliyesi'nde hâkim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen ve hâlihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu hedef alındı.

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Köseoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE: ÖRGÜTÜN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik kaynakları, el konulan dijital materyallerin siber uzmanlar tarafından titizlikle incelendiğini ve örgütün güncel iletişim ağı ile finansal trafiğine ilişkin kritik bulgulara ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.